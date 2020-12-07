Логуа: будет разработан график отключений электричества по Сухуму

СУХУМ, 7 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Будет разработан отдельный график отключений электричества по Сухуму, сказал руководитель Республиканского унитарного предприятия "Черноморэнерго" Михаил Логуа на брифинге 7 декабря.

"Мы надеемся, что он будет таким же, к которому наши жители уже привыкли, порядка двух часов в сутки, мы постараемся все для этого сделать. Те, кто получает электричество от подстанции "Сухум-1" и "Сухум-2" будут временно испытывать трудности, до того пока станция "Сухум-1" не будет работать в прежнем режиме", - заметил он. © Sputnik / Томас Тхайцук Работников, ликвидирующих последствия аварии на подстанции "Сухум-1", премируют

По словам Логуа, авария на подстанции "Сухум-1" беспрецедентная, за последние десятилетия аварий подобного масштаба не было.

"Все службы очень оперативно сработали, сотрудники "Черноморэнерго" и СУЭС оказались на месте и приступили к работе в очень непростом режиме. Сегодня ночью в 4:16 на подстанции электроснабжение было восстановлено", - отметил глава "Черноморэнерго".

Как отметил глава "Черноморэнерго", создана экспертная комиссия по выяснению обстоятельств причин пожара на "Сухум-1".

Министр экономики Кристина Озган подчеркнула, что "Черноморэнерго" проводит расследование, также по линии энергетического надзора должно пройти отдельное расследование, и по линии Минэкономики, так как объект входит в Инвестиционную программу.

"Выводы будут доступны для СМИ. К сожалению, практически все наши объекты энергообеспечения - подстанции, линии электропередач - фактически находятся в аварийном состоянии", - добавила она.

Пожар на подстанции Сухум-1 произошел в 5:20 утра субботы 5 декабря, очаг возгорания – 33-й фидер "Яштуха". В результате пожара выгорели 16 отходящих фидеров (распределительных линий - прим.), две секционные и четыре вводные ячейки, отмечается в сообщении. На ликвидацию аварии брошены все силы РУП "Черноморэнерго".

В тот же день энергетики приступили к монтажу временного оборудования, обеспечивающего проведение аварийных работ.

5 декабря вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган в своем официальном аккаунте в Instagram написала, что уже "реконструкция подстанции Сухум велась. Была предусмотрена полная замена оборудования на сгоревшем ЗРУ. Оборудование, которое заменит сгоревшее, было закуплено заранее. Часть уже доставлена".

В воскресенье 6 декабря специалисты начали монтаж нового оборудования. Ориентировочное время полной ликвидации аварии на подстанции "Сухум-1" - две-три недели. На этот срок электроэнергия населению будет подаваться по аварийной схеме.