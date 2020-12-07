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Избран новый председатель Квалификационной коллегии судей Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Срок полномочий нового состава Квалификационной коллегии судей Абхазии истекает 29 ноября 2022 года.

СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Председателем Квалификационной коллегии судей (ККС) избран представитель президента Абхазии в ККС, министр юстиции Анри Барциц, сообщается на сайте Верховного суда.

© CC0
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Заместителем председателя Квалификационной коллегии судей выбрана судья Верховного суда Ада Касландзия.

Решением Квалификационной коллегии в связи с истечением срока полномочий прекращены полномочия судей Гудаутского районного суда Бориса Аргун и Людмилы Чанба, Гагрского районного суда Мери Мукба и Верховного суда Эсмы Корсая.

Квалификационная коллегия состоит из девяти человек, в новый состав входят:

  • от судов общей юрисдикции – судья Верховного суда Ада Касландзия и председатель Гулрыпшского районного суда Марина Ануа;
  • от Арбитражного суда – Кама Аристава и Людмила Амичба;
  • от Парламента – депутаты Батал Табагуа и Каха Пертая;
  • от президента Абхазии – замруководителя Администрации президента Саида Бутба и министр юстиции Анри Барциц;
  • от Абхазского государственного университета – Давид Сангулия.

Полномочия Квалификационной коллегии судей Абхазии регламентируется статьей 152 Конституционного закона РА "О судебной власти".


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