Прогноз погоды на вторник 8 декабря

На территории Черноморского побережья Абхазии средняя дневная температура не поднимется выше +15°С.

СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Во вторник 8 декабря в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы.

Атмосферное давление – 764 миллиметра ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 2-5 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +10°С до +15°С.

Температура морской воды +15°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха – 60-80 процентов.