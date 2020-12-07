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Бжания встретился с официальным представителем ФСБ России в Абхазии

© Foto / официальный сайт Президента Республики Абхазия
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Свою службу в качестве официального представителя Федеральной службы безопасности России в Абхазии завершил полковник Александр Опарин.

СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания принял полковника Александра Соболя, сменившего на посту официального представителя ФСБ в Абхазии Александра Опарина, сообщается на сайте главы государства.

Аслан Бжания поблагодарил Александра Опарина за вклад в обеспечение безопасности Республики Абхазия и преподнес ему в качестве подарка традиционный абхазский головной убор – башлык.

"Любое время, с которым мы сталкиваемся, имеет и начало, и свое завершение. Александр Владимирович, я думаю, что с той миссией, которая на вас была возложена, вы справились. Вам приходилось работать в непростых условиях. Я хотел бы поблагодарить вас. Мы всегда будем рады встречать вас в Абхазии в качестве гостя, и будем помнить вклад в обеспечение безопасности нашей республики", - сказал президент.

Президент пожелал новому официальному представителю ФСБ России в Абхазии успехов в деятельности. 


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