Бжания встретился с официальным представителем ФСБ России в Абхазии

Свою службу в качестве официального представителя Федеральной службы безопасности России в Абхазии завершил полковник Александр Опарин.

СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания принял полковника Александра Соболя, сменившего на посту официального представителя ФСБ в Абхазии Александра Опарина, сообщается на сайте главы государства.

Аслан Бжания поблагодарил Александра Опарина за вклад в обеспечение безопасности Республики Абхазия и преподнес ему в качестве подарка традиционный абхазский головной убор – башлык.

"Любое время, с которым мы сталкиваемся, имеет и начало, и свое завершение. Александр Владимирович, я думаю, что с той миссией, которая на вас была возложена, вы справились. Вам приходилось работать в непростых условиях. Я хотел бы поблагодарить вас. Мы всегда будем рады встречать вас в Абхазии в качестве гостя, и будем помнить вклад в обеспечение безопасности нашей республики", - сказал президент.

Президент пожелал новому официальному представителю ФСБ России в Абхазии успехов в деятельности.