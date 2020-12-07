"Черноморэнерго" не введет фиксированный график отключений электричества в Сухуме

На брифинге в понедельник 7 декабря директор "Черноморэнерго" Михаил Логуа заявлял, что будет разработан отдельный график отключений электричества по Сухуму.

СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Ввести фиксированный график отключений электроэнергии в Сухуме невозможно, сообщается на странице РУП "Черноморэнерго" в Facebook.

"Во избежание перегруза на силовых трансформаторах на ПС "Сухум-1", работающей в аварийном режиме, и ПС "Сухум-2", введены ограничения на подачу электроэнергии потребителям этих подстанций по мере необходимости", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все силы предприятия брошены на борьбу с потребителями, незаконно присоединившимися к сетям "Черноморэнерго", будут приниматься самые жесткие меры.

Пожар на подстанции Сухум-1 произошел в 5:20 утра субботы 5 декабря, очаг возгорания – 33-й фидер "Яштуха". В результате пожара выгорели 16 отходящих фидеров (распределительных линий - прим.), две секционные и четыре вводные ячейки, отмечается в сообщении. На ликвидацию аварии брошены все силы РУП "Черноморэнерго".

В тот же день энергетики приступили к монтажу временного оборудования, обеспечивающего проведение аварийных работ.

В воскресенье 6 декабря специалисты начали монтаж нового оборудования. Ориентировочное время полной ликвидации аварии на подстанции "Сухум-1" - две-три недели. На этот срок электроэнергия населению будет подаваться по аварийной схеме.

Как ранее рассказал Sputnik начальник СУЭС Тимур Джинджолия, в субботу удалось "запитать" Старый поселок, инфекционную больницу, хлебозавод.