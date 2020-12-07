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"Черноморэнерго" запустит справочную службу для связи с абонентами

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (253)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201207/1031422213/Chernomorenergo-zapustit-spravochnuyu-sluzhbu-dlya-svyazi-s-abonentami.html

Брифинг вице-премьера Кристины Озган и руководителя "Черноморэнерго" Михаила Логуа состоялся в Сухуме в понедельник 7 декабря.

СУХУМ, 7 дек – Sputnik. Справочную службу для связи с абонентами запустит "Черноморэнерго" в ближайшее время, сказал в беседе с журналистами руководитель предприятия Михаил Логуа в понедельник 7 декабря.

"Мы уже месяц занимаемся созданием единой справочной службы. Немало времени ушло на то, чтобы собрать информацию с мест. В принципе, сейчас они (специалисты-прим.) в тестовом режиме пытаются работать. Надеюсь, в ближайшие дни мы опубликуем на нашем сайте телефоны, куда каждый из наших граждан сможет обратиться в любое время и получить достоверную информацию о той или иной аварии, либо сообщить о ней", - отметил Логуа.

Михаил Логуа и вице-премьер, министр экономики Кристина Озган предложили журналистам вместе с ними посетить подстанцию "Ачагуара", которая часто не выдерживает нагрузок и выходит из строя, чтобы лично убедить в каком сложном состоянии находится энергетика страны и донести эту информацию до населения.

Говоря о подстанции "Сухум-1", где произошел пожар в субботу 5 декабря, в результате которого без подачи электроэнергии остались центральная, западная часть Сухума и село Яштуха, Логуа подчеркнул, что оборудование на этой подстанции было установлено 1970-1980 годах. Примерно такая же ситуация на многих других подстанциях страны.

Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (253)

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