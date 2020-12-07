"Черноморэнерго" запустит справочную службу для связи с абонентами

СУХУМ, 7 дек – Sputnik. Справочную службу для связи с абонентами запустит "Черноморэнерго" в ближайшее время, сказал в беседе с журналистами руководитель предприятия Михаил Логуа в понедельник 7 декабря.

"Мы уже месяц занимаемся созданием единой справочной службы. Немало времени ушло на то, чтобы собрать информацию с мест. В принципе, сейчас они (специалисты-прим.) в тестовом режиме пытаются работать. Надеюсь, в ближайшие дни мы опубликуем на нашем сайте телефоны, куда каждый из наших граждан сможет обратиться в любое время и получить достоверную информацию о той или иной аварии, либо сообщить о ней", - отметил Логуа.

Михаил Логуа и вице-премьер, министр экономики Кристина Озган предложили журналистам вместе с ними посетить подстанцию "Ачагуара", которая часто не выдерживает нагрузок и выходит из строя, чтобы лично убедить в каком сложном состоянии находится энергетика страны и донести эту информацию до населения.

Говоря о подстанции "Сухум-1", где произошел пожар в субботу 5 декабря, в результате которого без подачи электроэнергии остались центральная, западная часть Сухума и село Яштуха, Логуа подчеркнул, что оборудование на этой подстанции было установлено 1970-1980 годах. Примерно такая же ситуация на многих других подстанциях страны.