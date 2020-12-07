Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 108 человек из 446 протестированных за последние сутки в Абхазии.

СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Четыре пациента с COVID-19 скончались в медучреждениях Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса.

В Гудаутском госпитале скончались три пациента: мужчина, 1945 года рождения, умер ночью 6 декабря, пациент, 1958 года рождения, скончался 5 декабря, также сегодня ночью умерла женщина 78 лет. У всех пациентов был подтврежден диагноз коронавирус.

В мобильном госпитале, развернутом на территории пансионата "Айтар" в Сухуме, скончалась пациентка, 1938 года рождения, с диагнозом COVID-19. Несмотря на всю проводимую терапию, женщина умерла 6 декабря от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 100 человек, у 85 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 15 человек, состояние здоровья 30 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Гагрской ЦРБ - 34, в Очамчырской больнице - 27 пациентов.

В мобильном многопрофильном госпитале находится 55 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 52 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии три человека.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 6619 человек. 91 летальный случай. Выздоровели 4845 человек.