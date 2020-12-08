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Новогодний каток откроют в Сухуме на площади Свободы

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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На заседании Сухумского городского Собрания директор департамента по делам молодежи и спорта Эльза Хагба рассказала о планах столицы на новогодние каникулы.

СУХУМ, 8 дек – Sputnik. На площади Свободы в Сухуме 25 декабря начнется установка новогоднего катка, рассказала на заседании Сухумского городского Собрания директор департамента по делам молодежи и спорта Эльза Хагба.

"Этот каток будет не как в прошлом году, тогда он был пластиковым, а сейчас - из искусственного льда. Обязательно на катке будет инструктор, коньки как для детей, так и для взрослых, а для тех, кто не умеет кататься, будет пингвиненок, чтобы держаться", - сказала она.

По словам Хагба, каток будет взят в аренду, размер его 20 на 20 метров, а стоимость - почти три с половиной миллиона рублей. В эту сумму входит прокат всего инвентаря и услуги инструктора.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Депутат Сухумского городского Собрания Мизан Зантария счел нецелесообразным тратить такую сумму денег на каток, по его словам, на эти деньги можно купить две машины скорой помощи.

"В стране пандемия, вы делаете каток, собираете детей, разносите инфекцию, лучше бы эти деньги отправили на COVID-больных, это было бы справедливо и правильно", - отметил он. 

Большинство депутатов городского Собрания не согласились с Зантария, отметив, что детям, которые не ходят в школу, для которых закрыты секции, нужно устроить хотя бы какой-то праздник.

© Foto / пресс-служба ГУМ
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"Психологическое состояние населения имеет значение не меньше, чем физическое здоровье. Надо выводить людей из депрессии. Можно сэкономить на чем-то другом, но праздник детям нужно устроить. Каждый ответственный родитель, приводя ребенка на место массового скопления людей, наденет на него маску. Мы организуем праздник, но каждый должен проявить высокое самосознание", - сказал депутат Тимур Купалба.

Эльза Хагба в свою очередь заверила депутатов в том, что на катке будут соблюдаться все меры безопасности, действовать масочный режим и проводиться дезинфекция, также будут люди, призванные следить за соблюдением мер, так как "это массовое скопление людей".

В новогодние каникулы на площади также будут функционировать досуговые площадки и открытый кинотеатр. Все развлечения будут бесплатными.


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