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В части Сухума и Гулрыпшского района в течение двух часов не будет света

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В Абхазии
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https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201208/1031423628/V-chasti-Sukhuma-i-Gulrypshskogo-rayona-na-dva-chasa-prekratitsya-podacha-elektrichestva.html

После окончания профилактических работ на подстанциях во вторник график веерных отключений применяться не будет.

СУХУМ, 8 дек - Sputnik. РУП "Черноморэнерго" сообщает об отключении подстанции "Дранда" в связи с ремонтно-профилактическими работами на ней с 14.00 до 16.00 во вторник 8 декабря.

Так как ПС Дранда транзитная, то также будут отключены подстанции "Синоп", "Баслат" и "Агудзера", отмечается в сообщении.

"Из-за отключения на подстанции Дранда без света останутся: часть села Бабушера, в том числе район аэропорта, нижний Пшап, центральная часть Дранды, часть села Шаумяновка. Электричества не будет в тюрьме, психиатрической больнице и туберкулезном диспансере, сообщил Sputnik директор Гулрыпшского филиала РУП "Черноморэнерго" Нугзар Хашба.

По его словам, подстанция Агудзера питает село Мачара, Мясниково и часть поселка Гулрыпш.

В сообщении отмечается, что после окончания работ на этих подстанциях сегодня график веерных отключений применяться не будет.


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