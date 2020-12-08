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Прогноз погоды в Абхазии на среду 9 декабря

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (546)
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Sputnik Абхазия
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Погоду Абхазии по-прежнему формирует южная периферия Сибирского антициклона с центром над Европейской территорией России.

СУХУМ, 8 дек - Sputnik. В среду 9 декабря в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и до второй половины дня преимущественно без осадков, ближе к вечеру из-за прохождения атмосферного фронта с юга ожидается дождь. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы. 

Погоду Абхазии по-прежнему формирует южная периферия Сибирского антициклона с центром над Европейской территорией России.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, в порывах местами до 11 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +7°С до +12°С.

Температура морской воды +14°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха – 60-80 процентов.

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (546)

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