22:06 08 Декабря 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.66
  • EUR89.20
Поиск

Работы по водоснабжению на трех улицах Сухума будут завершены через неделю

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
86 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0b/09/1031248562.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201208/1031427298/Raboty-po-vodosnabzheniyu-na-trekh-ulitsakh-Sukhuma-budut-zaversheny-cherez-nedelyu.html

Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган провела совещание по вопросам реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии во вторник 8 декабря.

СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Подрядчики отчитались вице-премьеру, министру экономики Кристине Озган о ходе ремонтных работ по водоснабжению на улицах Гулиа, Джонуа и Абазинская в Сухуме на совещании по реализации Инвестпрограммы, сообщает пресс-служба Министерства экономики Абхазии.

© Sputnik
Ремонт канализационных насосных станций в Гудауте приблизился к завершению

"Все готово на 95 процентов. Через неделю их (работы - прим.) полностью завершат", - отмечается в сообщении.

Начальник УКС Тимур Агрба заверил министра, что осталось завершить ремонт ливневого коллектора, а также о том, что в первом квартале 2021 года эти улицы будут заасфальтированы.

Озган поблагодарила Госкомпанию "Апсныргылара" и сухумский "Водоконал" за опережение графика.

Вице-премьер сделала предупреждение тем, кто еще не завершил объекты и рискует сорвать сроки.

"Невыполнение работ означает, что мы с вами больше работать не будем. Надо работать в срок. Привлекайте людей, ставьте прожектора, работайте в две смены, но работу мне сдайте! Даже если придется на протяжении трех недель работать круглосуточно", - сказала Озган.

Строители доложили, что на 70 процентов завершены ремонтные работы по укладке асфальта в Цандрыпше. На 30 процентов выполнены работы по ремонту дороги, ведущей в город Пицунда, – дорожники дошли до пансионата "Литфонд". По словам строителей, работы ведутся с 6 утра до темноты.

Также на стадии завершения работы по водному резервуару в селе Куланурхуа Гудаутского района.

Совещание по вопросам реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии прошло во вторник 8 декабря. Подрядчики и руководство Управления капитального строительства доложили о ходе реализации объектов Инвестпрограммы 2020-2022 годов и переходящих объектов из программы 2017-2019 годов.

Все озвученные в ходе совещания проблемные вопросы были взяты Кристиной Озган под личный контроль.

 


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Землетрясение в Армении 1988 года
Спитакское землетрясение 1988 года: история одной трагедии
Разрушенные больницы и сотни больных: как лечат жителей Нагорного Карабаха
Sputnik Абхазия шесть лет: только факты
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться