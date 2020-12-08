Работы по водоснабжению на трех улицах Сухума будут завершены через неделю

СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Подрядчики отчитались вице-премьеру, министру экономики Кристине Озган о ходе ремонтных работ по водоснабжению на улицах Гулиа, Джонуа и Абазинская в Сухуме на совещании по реализации Инвестпрограммы, сообщает пресс-служба Министерства экономики Абхазии.

"Все готово на 95 процентов. Через неделю их (работы - прим.) полностью завершат", - отмечается в сообщении.

Начальник УКС Тимур Агрба заверил министра, что осталось завершить ремонт ливневого коллектора, а также о том, что в первом квартале 2021 года эти улицы будут заасфальтированы.

Озган поблагодарила Госкомпанию "Апсныргылара" и сухумский "Водоконал" за опережение графика.

Вице-премьер сделала предупреждение тем, кто еще не завершил объекты и рискует сорвать сроки.

"Невыполнение работ означает, что мы с вами больше работать не будем. Надо работать в срок. Привлекайте людей, ставьте прожектора, работайте в две смены, но работу мне сдайте! Даже если придется на протяжении трех недель работать круглосуточно", - сказала Озган.

Строители доложили, что на 70 процентов завершены ремонтные работы по укладке асфальта в Цандрыпше. На 30 процентов выполнены работы по ремонту дороги, ведущей в город Пицунда, – дорожники дошли до пансионата "Литфонд". По словам строителей, работы ведутся с 6 утра до темноты.

Также на стадии завершения работы по водному резервуару в селе Куланурхуа Гудаутского района.

Совещание по вопросам реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии прошло во вторник 8 декабря. Подрядчики и руководство Управления капитального строительства доложили о ходе реализации объектов Инвестпрограммы 2020-2022 годов и переходящих объектов из программы 2017-2019 годов.

Все озвученные в ходе совещания проблемные вопросы были взяты Кристиной Озган под личный контроль.