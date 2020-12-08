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Оперштаб: 98 новых случаев заражения COVID-19 и еще одна смерть за сутки

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1030)
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Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Абхазии достигло 6717. Выздоровели 4976 человек, скончались 92 человека.

СУХУМ, 8 дек - Sputnik. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию в Абхазии прошли 466 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 98 из них, один пациент из числа зараженных скончался, сообщает оперштаб по коронавирусу.

Пациент мобильного госпиталя, 1954 года рождения, скончался 7 декабря, у него была выявлена коронавирусная инфекция тяжелого течения и внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония. Отмечается, что мужчина умер, несмотря на всю оказанную медицинскую помощь.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID-19 в Абхазии

На данный момент в мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата "Айтар" в Сухуме, находится 49 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 45 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии четыре человека.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID-19 в Абхазии

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 100 человек, у 90 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 18 человек, состояние здоровья 32 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 34 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Гагрской ЦРБ - 34, в Очамчырской больнице - 26 пациентов.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1030)

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