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Задержаны подозреваемые в разбойном нападении на парк-отель в селе Мачара

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Сообщение о нападении на гостиничный комплекс в селе Мачара поступило в дежурную часть ОВД Гулрыпшского района вечером 29 ноября.

СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Сотрудники управления уголовного розыска МВД совместно с оперативными сотрудниками отдела внутренних дел Гулрыпшского района задержали шестерых граждан, подозреваемых в разбойном нападении на парк-отель в Мачаре, сообщает пресс-служба МВД.

В интересах следствия данные о задержанных пока не разглашаются.

Сообщение о нападении на гостиничный комплекс в селе Мачара поступило в дежурную часть ОВД Гулрыпшского района вечером 29 ноября.

Выехав на место происшествия, оперативная группа установила, что шестеро лиц в масках, вооруженные автоматическим оружием, ворвались на территорию парк-отеля и под угрозой применения насилия в отношении охранников данного объекта, удерживали последних в одном из служебных помещений.

После этого злоумышленники проникли на ресепшн, завладели ключами от гостевых номеров, откуда похитили телевизионную технику и постельные покрывала. Из комнаты, где проживал один из охранников гостиничного комплекса, были похищены денежные средства, автозапчасти, а также женская одежда и принадлежности.

Сотрудники МВД изъяли похищенное для проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий. О дальнейшем ходе расследования и принятых процессуальных мерах в отношении задержанных лиц будет предоставлена дополнительная информация.


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