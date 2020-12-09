Заседание Парламента Абхазии, на котором обсуждают проект бюджета на 2021 год, проходит в Сухуме 9 декабря.

СУХУМ, 9 дек - Sputnik, Сария Кварацхелия. Парламент Абхазии в первом чтении принял проект бюджета на 2021 год в среду 9 декабря.

Проект представил министр финансов Владимир Делба.

По его словам, в основу проектировок легли оценочные показатели социально-экономического состояния, сыграло роль и влияние COVID-19 на экономику страны.

Общий объем государственного бюджета по доходам составляет более 10 миллиардов 589 миллионов рублей. По расходам - более 10 миллиардов 713 миллионов рублей. Бюджетный дефицит составляет 123 миллиона рублей.

Общий объем республиканского бюджета в 2021 году - более 8 миллиардов 502 миллионов рублей, в том числе и финпомощь Российской Федерации в рамках социально-экономического развития Абхазии в сумме более трех миллиардов 949 миллионов рублей и на осуществление российской Инвестпрограммы более 1 миллиарда 350 миллионов рублей.

Общий объем расходов республиканского бюджета составляет более 8 миллиардов 625 миллионов рублей. Размер дефицита - более 123 миллионов рублей.

Владимир Делба подчеркнул, что проект на 2021 год предусматривает начатое повышение зарплаты работникам бюджетной сферы.

Отдельными направлениями расходов предусматриваются и программные мероприятия - по развитию агропромышленного комплекса, по здравоохранению, также сохранится программа по улучшению жилищно-коммунальных условий для молодых семей.

Глава Минфина подчеркнул, что по прогнозам, 2021 год будет достаточно сложным для бюджетной сферы, "с учетом того, как исполняется бюджет этого года, ожидается напряженный финансовый год".

Депутат Натали Смыр отметила, что проект бюджета подробно обсуждался в парламентском комитете по бюджету. По ее мнению, самый положительный момент этого проекта - то, что межбюджетные трансферты были разделены по видам. Теперь есть статья субсидий и статья дотаций.

"Субсидии идут на заработную плату, а дотации - на нужды районов, - пояснила она.

Увеличение параметров республиканского бюджета в 2021 году, по словам Натали Смыр, идет за счет повышения финансовой помощи Российской Федерации. В то же время сокращаются собственные доходы из-за кризиса, вызванного пандемией. Смыр пояснила, что бюджет Абхазии социально ориентирован.

По разделу на проведение ремонтно-строительных работ запланировано 100 миллионов рублей, хотя, как подчеркнула Натали Смыр, потребность составляет около 600 миллионов рублей, и есть задолженность перед строителями.

На развитие малого и среднего предпринимательства отводится 50 миллионов рублей. По мнению председателя парламентского комитета по бюджету, этого не достаточно.

"Сумма вообще ни о чем. Я считаю, что это можно было увеличить. Но на защиту населения от коронавирусной инфекции - 40 миллионов рублей. Мало, но ко второму чтению мы можем поработать над бюджетом и какие-то цифры изменить", - сказала Смыр.

В проекте отсутствует поддержка независимых СМИ. Натали Смыр отметила, что во втором чтении статья должна быть.

Депутат предложила своим коллегам поддержать проект закона на 2021 год. Большинство парламентариев проголосовали за принятие проекта в первом чтении.