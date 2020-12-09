Часть Сухума останется без воды в четверг 10 декабря

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Отключение воды связано с проведением ремонтных работ на улице Имама Шамиля в Сухуме.
СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Часть Сухума останется без подачи питьевой воды в четверг 10 декабря, сообщает столичное МУП "Водоканал".
Отключение воды связано с проведением ремонта пластиковой трубы на улице Имама Шамиля и продлится с 00:00 до 19:00 10 декабря.
Без воды останутся Новый район, Старый поселок, улица Эшба, район вокзала, улица Адыгейская, центральная часть города, ВИЭМ, рынок, Маяк.
"Водоканал" приносит извинения за временные неудобства.