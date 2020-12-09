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Парламент Абхазии изменил регулирование налога на прибыль

© Sputnik / Нина Зотина
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Проект направлен на увеличение налогового потенциала районов, он дает органам местного управления возможность устанавливать различные преференции и принимать решения о поддержке субъектов предпринимательства.

СУХУМ, 9 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Парламент Абхазии проголосовал за изменение в некоторые законодательные акты в части регулирования налога на прибыль организаций Республики Абхазия.

Проект закона представила председатель парламентского комитета по бюджету Натали Смыр.

© Sputnik / Сария Кварацхелия
Парламент Абхазии в первом чтении принял проект бюджета на 2021 год

"Налог на прибыль ранее регулировался законом отдельным, поэтому в проекте говорится об изменениях "в некоторые законодательные акты". Раньше налог на прибыль делился 50 на 50. Сейчас он в полном объеме идет в местные органы самоуправления, в местный  бюджет. Этот доход – прерогатива местных органов. А НДС, который ранее был по районам у всех разный, теперь в полном объеме идет в бюджет республики", – пояснила депутат.

Смыр отметила, что у регионов возникли вопросы в части перераспределения вида налогов, то есть якобы районы не дополучат свои доходы от перераспределения. 

"На что Министерство финансов при рассмотрении бюджета недостающую часть в части перераспределения налога на прибыль увеличивает за счет межбюджетных трансфертов. То есть там все сбалансированно. Все деньги отпущены на все районы в полном объеме", – отметила Смыр.

Джансух Нанба отметил, что Администрация президента поддерживает законопроект.

© Sputnik / Александр Кряжев
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"Мы считаем, что его необходимо принять в первом и во втором окончательном чтении, потому что весь наш закон о бюджете на 2021 год строится на принципах того, что налог на прибыль стопроцентно будет поступать в местный бюджет. В первую очередь сами местные органы управления будут заинтересованы в том, чтобы субъекты экономики, фирмы, организации, которые находятся в этих районах, более эффективно работали, показывали большую прибыль и с этой прибыли выплачивали налоги. А эти налоги напрямую будут идти в местный бюджет", – подчеркнул заместитель начальника главы Администрации президента Джансух  Нанба.

Проект направлен на увеличение налогового потенциала районов, он дает органам местного управления возможность устанавливать различные преференции и принимать решения о поддержке субъектов предпринимательства.


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