План на 2021 год: Парламент принял бюджеты внебюджетных фондов

О том, какие средства заложены для внебюджетных фондов, за счет чего доходы и расходы в 2021 году увеличатся, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Пенсионный фонд

Объем доходов и расходов Пенсионного фонда Абхазии на 2021 год предусматривается в сумме более одного миллиарда 220 миллионов рублей. Это на 117 миллионов рублей больше показателей 2020 года.

"Доходы формируются за счет следующих источников: первое – поступление страховых взносов, это 910 миллионов 980 тысяч 400 рублей; второе – задолженность предприятий и организаций на сумму 172 миллиона 146 тысяч 500 рублей; третье – межбюджетные трансферты из республиканского бюджета на общую сумму 137 миллионов 305 тысяч 600 рублей на финансирование выплат пенсий категориям пенсионеров, не являющихся получателями иностранного государства. В основном эта сумма уйдет на эти выплаты", – пояснил председатель Пенсионного фонда Абхазии Денис Гулария.

Основная часть расходов уйдет на выплаты пенсий 39 категориям граждан на общую сумму 962 миллиона 547 тысяч рублей. Расчет был представлен с учетом численности пенсионеров в Абхазии.

У депутатов возник вопрос, как узнают о мертвых душах. Председатель пенсионного фонда пояснил, что родственники с заявлением обращаются в районный отдел социального обеспечения, и добавил, что по этим заявлениям родственники получают выплаты за погребение.

Депутат Батал Табагуа отметил, что из-за того, что после смерти пенсионера его родственники или другие лица продолжали снимать незаконно деньги с банковской карты, перечисление на карты перестали осуществлять.

"Я спрашиваю потому, что у нас потерялось несколько миллионов рублей. Люди, которые потеряли родственников, продолжали получать пенсии. Из-за этого были проблемы у людей. Вынуждены были отменить карточную систему", – сказал Табагуа.

Денис Гулария пояснил, что такая проблема была с выплатами российских пенсий. Но в то же время он не исключил вероятности, что она имеет место и в случае с абхазскими пенсиями.

Председатель парламентского комитета по бюджету Натали Смыр обратила внимание на то, что расходы по трудовым пенсиям составляют 262 миллиона, что составляет порядка 22 процентов от всех расходов. А расходы на выплаты, не связанные с трудовой деятельностью, составляют 940 миллионов.

"В принципе это абсолютно неправильно. 940 миллионов – просто по категориям социальных выплат. А трудовая пенсия – порядка 22 процентов. Благо мы получаем российскую пенсию. Но сейчас наши граждане, рожденные в 1961-1963 годах, не будут получать трудовую пенсию. Это очень неправильно. Мы должны на перспективу думать об этом", – подчеркнула Смыр.

Парламент принял проект в первом и втором окончательном чтении.

Бюджет фонда инвалидов Отечественной войны

В 2021 году общий объем доходов и расходов Фонда инвалидов Отечественной войны прогнозируется в сумме 141 миллион 559 тысяч рублей. Это на семь миллионов 286 тысяч рублей больше показателей 2020 года.

Увеличение объема доходов связано с реализацией Соглашения между Россией и Абхазией о повышении заработных плат работникам соцблока.

В то же время есть и увеличение расходов. Они связаны с приобретением медикаментов на сумму более 47 миллионов рублей, что на пять миллионов 516 тысяч рублей больше показателей 2020 года.

В 2021 году планируется прекращение финансирования расходов на поддержку территориальных общественных организаций инвалидов в районах и в городе Сухум и открыть отделы фонда по районам.

Депутат Натали Смыр обратила внимание на то, что Фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии выполняет все замечания Контрольной палаты.

"И как никогда в этом году отсутствуют задолженности. Можно сказать, более эффективно используются денежные средства, поступающие в Фонд", – отметила Натали Смыр и рекомендовала принять проект бюджета Фонда.

По итогам голосования депутаты Парламенты приняла законопроект в обоих чтениях.

Фонд соцстрахования и охраны труда

Общий объем доходов и расходов Фонда социального страхования сбалансирован и составляет 114 миллионов 741 тысячи рублей. Это на один миллион 359 тысяч больше показателей прошлого года.

Прогнозируется увеличение поступлений от бюджетных организаций Абхазии на два миллиона 970 тысяч рублей благодаря соглашению между Россией и Абхазией о повышении заработной платы работникам бюджетной сферы.

Депутат Леонид Чамагуа отметил, что уже необходимо рассмотреть повышение выплат матерям.

"Есть ли какая-нибудь возможность повысить выплаты матерям на две тысячи? Сумма небольшая, но тем не менее. У нас молодые семьи, ситуация тяжелая", – отметил он.

Председатель Фонда соцстрахования Бакур Бебия ответил, что этот вопрос обсуждается.

"Три тысячи платить матерям – не идет. Мы хотели повысить до 5500. Мы со специалистами над этим работали. Но нам посоветовали поднять общий процент. У нас один процент идет от организаций, два – от хозрасчетников. А мы его приравняли бы к двум и там, и там, и у нас суммы поднялись бы", – ответил Бебия.

Фонд обязательного медстрахования

Общий объем доходов и расходов фонда в 2021 году составляет 41 миллиона 131 тысяча рублей, что на 90 тысяч меньше показателей 2020 года.

Уменьшение доходов планируется только по "страховым взносам и платежам от юрлиц и индивидуальных предпринимателей" на сумму один миллион 400 тысяч рублей.

При этом прогнозируется увеличение поступлений от специальной системы налогообложения на 310 тысяч рублей и по задолженностям, недоимкам по налоговым и не налоговым платежам на миллион рублей.

"Фонд финансирует две-три программы всего. Из года в год ничего не меняется. Единственное – плохая мобилизация по задолженностям", – отметила депутат Натали Смыр.

Фонд репатриации

Приняли парламентарии и бюджет Фонда репатриации. Общий объем его доходов и расходов в 2021 году составят более 187 миллионов рублей. Это на 22 миллиона 897 тысяч рублей больше показателей 2020 года.

Увеличение обусловлено:

- увеличением поступлений задолженности, недоимок по платежам на 16 миллионов 431 тысячи рублей.

- увеличением поступлений от бюджетных организаций на девять миллионов 714 тысяч рублей.

Председатель парламентского комитета по бюджету отметила, что в основном в работе Фонда возникают вопросы к тому, как расходуются денежные средства.

"Почему нет программы – вопрос звучал неоднократно. Но это опять-таки вопрос к исполнительной власти. Она должна разработать программу по репатриации. Мы договорились, что проект программы нам представят. Нам ответили, что до конца года проект программы придет в комитет", – отметила Натали Смыр.

Дорожный фонд

В дорожном фонде общий объем доходов и расходов прогнозируется в сумме 87 миллионов рублей. Это на пять миллионов рублей больше показателей 2020 года. Увеличения связаны с поступлениями по "Налогу на реализацию горюче-смазочных материалов".

Натали Смыр подчеркнула, что в отчете Контрольной палаты именно к работе Дорожного фонда было меньше всего вопросов.

Парламентарии приняли бюджет в первом и втором окончательном чтений.

После принятия бюджетов внебюджетных фондов, Натали Смыр зачитала заключения с учетом замечаний Контрольной палаты. Она отметила, что большинство замечаний надзорного органа связаны с соблюдением порядка применения бюджетной классификации и работы фондов в части мобилизации просроченной задолженности.

"Это напрямую влияет на исполнение, как доходной, так и расходной частей бюджетов фондов", о – подчеркнула Смыр и добавила, что по закону Министерство по налогам и сборам наделено правом взыскивать недоимки по обязательным платежам с организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих просроченную задолженность в бесспорном порядке, а с граждан – в судебном.

Смыр также напомнила депутатам, что в 2021 году исполнительная власть представит проект закона об едином социальном налоге.

"Следующий год идет в рамках того, что мы уже приняли и утвердили, а на 2022 год мы, скорее всего, будем рассматривать такой законопроект, как единый социальный налог. Скорее всего, исполнительная власть нам предложит этот проект. Мы должны понимать, что это будут не платы во внебюджетные фонды. А уже вид налога. Администратором этого вида налога будет налоговая служба республики. Поэтому я бы хотела, чтобы все подумали и проработали какое-то мнение", – добавила она.

Сессия Парламента Абхазии, на которой обсудили бюджеты внебюджетных фондов, состоялась в среду 9 декабря.