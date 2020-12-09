Согласно проекту, лобовое переднее стекло категорически нельзя тонировать, а для передних боковых стекол тонировка будет разрешена, если она пропускает не менее 35 процентов света.

СУХУМ, 9 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Депутаты Парламента Абхазии пересмотрели нормы тонировки автостекол на заседании в среду 9 декабря.

Депутат Парламента Алмас Джапуа подчеркнул, что автоводители не должны думать, что эти изменения позволяют "наглухо тонироваться".

Лобовое переднее стекло категорически нельзя тонировать, а для передних боковых тонировка стекол будет разрешена при соблюдении условия - не менее 35 процентов светопропускания.

"Мы с Министерством внутренних дел обсуждали этот вопрос. Они тоже не против. Госавтоинспекция активно занимается, что называется растонированием автомобилей. И честно говоря, простые обыватели замучались с этим вопросом. Мы смогли убедить Министерство внутренних дел, что как раз в их интересах простых автовладельцев с легкой тонировкой не трогать", – сказал Джапуа и добавил, что Абхазия – солнечная страна, и во многих странах существует норматив по тонировке автостекол.

Депутат привел цифры по зарегистрированным в Абхазии машинам. Их более 47 тысяч, и большинство водителей, как утверждает Алмас Джапуа, заинтересованы в этом вопросе.

По словам заместителя руководителя Администрации президента Джансуха Нанба, "проект не соответствует действующему законодательству".

"Требования к светопропускаемости стекол транспортных средств устанавливаются постановлением Кабинета Министров №154 от 24 октября 2008 года и основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации. Этим же постановлением утверждены правила дорожного движения и вносить в КоАП требования по светопропусканию не является законным по данным юристов", – сказал он.

Однако депутаты возразили ему, что существует иерархия законодательства – решения и постановления Кабинета министров ниже, чем законопроекты Парламента.

"В связи с чем в статье 2 данного законопроекта написано: "Кабинету министров Республики Абхазия привести свои нормативные акты в соответствие с данным законом", – пояснил Джапуа.

Депутаты Парламента проголосовали за принятие закона в первом и втором окончательном чтениях.