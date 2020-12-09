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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 10 декабря

© Sputnik / Акоп Кущян
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (547)
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Sputnik Абхазия
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Синоптическая обстановка на территория Черноморского побережья Абхазии пока не меняется.

СУХУМ, 9 дек - Sputnik. В четверг 10 декабря в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью из-за незначительной смены температуры воздуха и атмосферного давления возможен дождь, днем без осадков. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы.

Синоптическая обстановка на территории Черноморского побережья Абхазии пока не меняется, отмечают метеорологи.

Атмосферное давление – 766 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный – 2-7 метров в секунду, с порывами до 9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от+1°С до +6°С, днем от +10°С до +15°С.

Температура морской воды +14°С. 

Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.

Влажность воздуха – 60-80 процентов.
 

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (547)

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