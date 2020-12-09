Прогноз погоды в Абхазии на четверг 10 декабря

СУХУМ, 9 дек - Sputnik. В четверг 10 декабря в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью из-за незначительной смены температуры воздуха и атмосферного давления возможен дождь, днем без осадков. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы.
Синоптическая обстановка на территории Черноморского побережья Абхазии пока не меняется, отмечают метеорологи.
Атмосферное давление – 766 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный – 2-7 метров в секунду, с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от+1°С до +6°С, днем от +10°С до +15°С.
Температура морской воды +14°С.
Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.
Влажность воздуха – 60-80 процентов.