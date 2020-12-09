Часть Гудауты останется без света в четверг из-за ремонта на подстанции

В Абхазии
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По оценкам специалистов, изношенность энергетической инфраструктуры Абхазии достигла критического состояния.
СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Подстанция 110/10 Гудаута будет отключена для проведения ремонтных работ в четверг 10 декабря, сообщает РУП "Черноморэнерго".
Ремонтные работы будут проходить с 11:00 до 16:00, и в течение этого времени потребители подстанции останутся без электроэнергии, отмечается в сообщении.
Ранее на встрече с премьер-министром гендиректор "Черноморэнерго" заявил, что комплексное разрешение проблем энергетической отрасли Абхазии может стоить как минимум около четырех миллиардов рублей.