Часть Гудауты останется без света в четверг из-за ремонта на подстанции

СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Подстанция 110/10 Гудаута будет отключена для проведения ремонтных работ в четверг 10 декабря, сообщает РУП "Черноморэнерго".

Ремонтные работы будут проходить с 11:00 до 16:00, и в течение этого времени потребители подстанции останутся без электроэнергии, отмечается в сообщении.

Ранее на встрече с премьер-министром гендиректор "Черноморэнерго" заявил, что комплексное разрешение проблем энергетической отрасли Абхазии может стоить как минимум около четырех миллиардов рублей.