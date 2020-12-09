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Часть Гудауты останется без света в четверг из-за ремонта на подстанции

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В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (259)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201209/1031434294/Chast-Gudauty-ostanetsya-bez-sveta-v-chetverg-iz-za-remonta-na-podstantsii.html

По оценкам специалистов, изношенность энергетической инфраструктуры Абхазии достигла критического состояния.

СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Подстанция 110/10 Гудаута будет отключена для проведения ремонтных работ в четверг 10 декабря, сообщает РУП "Черноморэнерго".

Ремонтные работы будут проходить с 11:00 до 16:00, и в течение этого времени потребители подстанции останутся без электроэнергии, отмечается в сообщении.

Ранее на встрече с премьер-министром гендиректор "Черноморэнерго" заявил, что комплексное разрешение проблем энергетической отрасли Абхазии может стоить как минимум около четырех миллиардов рублей.

Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (259)

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