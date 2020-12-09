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Более пяти тысяч человек вылечились от COVID-19 в Абхазии

© Sputnik / Виталий Тимкив
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1031)
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии выросло до 6815, скончались 92 человка.

СУХУМ, 9 дек - Sputnik. За время эпидемии COVID-19 в Абхазии уже выздоровели 5004 человека из числа выявленных зараженных, сообщает оперштаб по коронавирусу. 

За прошедшие сутки на наличие коронавирусной инфекции в республике проверили 438 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 98 из них, отмечается в сообщении.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID-19 в Абхазии

На данный момент в Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении находится 101 человек, у 92-х диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 18 человек, состояние здоровья 32 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 34 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской больнице - 23 пациента.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID-19 в Абхазии

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом в Сухуме, находятся 50 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 46 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии четыре человека.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1031)

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