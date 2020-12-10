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Задержан разыскиваемый за убийство и разбой житель Ткуарчала

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201210/1031435041/Zaderzhan-razyskivaemyy-za-ubiystvo-i-razboy-zhitel-Tkuarchala.html

Мужчина, совершивший разбойное нападение и убийство, находился в розыске с 14 октября 2010 года.

СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Задержан разыскиваемый по обвинению в совершении убийства и разбойного нападения житель Ткуарчала Вахтанг Джинджолия, сообщается на сайте Министерства внутренних дел Абхазии. 

Согласно материалам уголовного дела, 6 октября 2010 года около 06:00 вооруженные Вахтанг Джинджолия и Аркадий Качабава, действуя по предварительному сговору, совершили разбойное нападение на семью Селим-оглы, которые ехали в автомобиле "Газель".

Потерпевшие оказали сопротивления, после чего Джинджолия открыл огонь из пистолета системы "Макарова", сделал семь выстрелов в салоне автомобиля. В результате был убит один из потерпевших. Нападавшие с места преступления скрылись.

По факту разбойного нападения и убийства, которые произошли 6 октября 2010 года в села Акуаска Очамчырского района, возобновлено предварительное следствие. 

Задержание Джинджолия осуществили сотрудники уголовного розыска ОВД Ткуарчалского района и СОБР МВД республики. Расследование проводит прокуратура Очамчырского района.

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