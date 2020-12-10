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В "Черноморэнерго" рассказали, когда будет исчерпан уровень воды в водохранилище ИнгурГЭС

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (261)
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ИнгурГЭС была введена в эксплуатацию в 1978 году. Гидроагрегаты станции расположены на территории Абхазии, а плотина и водохранилище — в Грузии.

СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Уровень воды в Джварском водохранилище ИнгурГЭС будет полностью исчерпан к 25-27 декабря, заявил на внеочередном совещании в РУП "Черноморэнерго" начальник диспетчерской службы предприятия Гурам Джаджая. Об этом сообщалось в эфире Абхазского телевидения. 

По его словам, в Джварском водохранилище ИнгурГЭС наблюдается низкий уровень воды, близкий к критическому.

"Уровень на сегодняшнее утро (9 декабря - прим.) составлял 443 метра над уровнем моря. Это означает, что при потреблении нашем, около десяти миллионов киловатт-часов в сутки, этот уровень будет исчерпан полностью к 25-27 декабря. То есть ИнгурГЭС может остановиться к 25-27 числу без перетока", - сказал Джаджая.

Специалист подчеркнул, что перетока в настоящее время нет, но все данные по ситуации на Джварском водохранилище предоставлены в распоряжение Минэнергетики России после совместной работы, проведенной в Абхазии российскими и абхазскими энергетиками.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Если переток мы начнем после того, как уровень воды в Джварском водохранилище упадет до 420 метров, то нам придется брать переток по всем трем воздушным линиям - 500, 220 и 110 киловольт. Придется брать полное потребление (электроэнергии - прим.), гасить полное потребление Абхазии", - уточнил Джаджая.

Он также рассказал, что в этом году потребление электроэнергии по Абхазии увеличилось на 20%.

Джаджая напомнил, что в связи с возросшими нагрузками были введены ограничения подачи электроэнергии, сначала три раза в сутки, а в настоящее время они сокращены до одного раза в сутки по два часа.

"В последнее время наблюдается, что дневные нагрузки стали приравниваться к ночным нагрузкам. Если так будет продолжаться, я думаю, нам придется вводить ограничения и ночью, потому что линии перегружаются и ночью", - отметил Джаджая.

В ходе совещания гендиректор предприятия Михаил Логуа сообщил, что порядка 60 миллионов рублей необходимо, чтобы иметь аварийный запас материалов, и еще 12-15 миллионов рублей нужно для подготовки оборудования РУП "Черноморэнерго" к зимнему периоду, в итоге получается сумма в 72-75 миллионов рублей.

 

Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (261)

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