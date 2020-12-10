Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 11 декабря

На территории Черноморского побережья Абхазии средняя дневная температура не поднимется выше +16°С.

СУХУМ, 10 дек - Sputnik. В пятницу 11 декабря в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы.

Атмосферное давление – 761 миллиметр ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 2-5 метров в секунду, с порывами до 7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от+3°С до +8°С, днем от +11°С до +16°С.

Температура морской воды +14°С.

Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.

Влажность воздуха – 70-80 процентов.