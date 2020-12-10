"Беспросветная" история: как жители Сухума выживают без электричества

Пожар на подстанции "Сухум-1", от которой электричеством питаются несколько районов столицы, произошел пятого декабря. В результате без света оказались десятки жилых домов.

Сейчас электричество подается в аварийном порядке, для части потребителей введен график два часа через два. Однако среди обесточенных районов оказались и те, кто просидели без света почти четыре дня. Корреспондент Sputnik заглянул к ним в гости и узнал, какого жить в "царстве мрака".

Асмат Цвижба, Sputnik

Жизнь во мраке

Жителям улицы Эшба в районе "Колоса" свет дали только сегодня утром и то по новому графику на два часа. Но люди рады и этому, ведь в полной темноте они жили почти четыре дня.

В поисках героев "темного" времени наткнулись на владельцев местного продуктового магазина. Несмотря на то, что света не было практически несколько дней, давали его на короткие промежутки, мужчина и женщина продолжают работать, но не без убытков – из-за слабого напряжения и скачков у них сгорели два холодильника. Товар, который в них хранился, пришлось выкинуть. Замороженные полуфабрикаты, масло, сыр и мясо "доживают" свои последние дни.

- А вы уже посчитали, сколько убытков понесли? – спрашиваю я.

- Я даже боюсь это делать пока. Когда покупала холодильники, один стоил тысяч 15, сейчас не знаю. Надеюсь, можно будет сдать на ремонт. Не будешь работать, как прокормишь семью? – ответила хозяйка магазина.

По словам женщины, напряжение от света, который спустя несколько дней начали подавать, "чуть лучше свечки". Порой бывает невозможно включить даже плиту или печь.

- А чем греетесь? – продолжаю я "допрос".

- А вот у меня есть старенькая дубленка, ей уже лет 20, – отвечает женщина, указывая на старенькую жилетку с мехом.

Заходим во двор одной из пятиэтажек. Из подъезда выходит пожилой мужчина, пытаемся догнать его, пока он не уехал на своей семерке в неизвестном направлении.

"Знаете, у нас все плохо, трудно нам жить без света. Но я хорошо говорить не могу. Пойдемте, моя жена все расскажет хорошо", - говорит мужчина, провожая нас на третий этаж.

Жена мужчины Белла Гарцкия была явно недовольна тем, что муж поднял ее из теплого диванного "убежища".

- Ничего я не буду говорить. Ты показухи хочешь, а я нет, – возмутилась она в адрес мужа, но все же согласилась пообщаться с нами.

В небольшой квартире пенсионеров холодно даже в верхней одежде. По словам женщины, тепла от включенной на пару часов печки совсем не хватает, а кондиционер включать даже не осмеливаются.

"Мне его подарили друзья погибшего сына. Он стоит 20 тысяч рублей, где я потом такие деньги достану", - объяснила Белла.

По словам женщины, она регулярно платит за свет и даже не пользуется льготами. В этом месяце в первый раз она задолжала 360 рублей, и платить, пока не восстановят регулярную подачу света, не собирается.

Газа в квартире тоже нет. Пенсионерам с едой помогают соседи, детей у них нет, единственный сын погиб в первые годы после Отечественной войны народа Абхазии.

На голос соседки вышла еще одна жительница дома Марина. От "мрака" женщину спасает лишь работа, на которой она находится до позднего вечера.

"Приходишь домой, а тут света нет, ничего не приготовишь, не умоешься, не уберешься и в верхней одежде засыпаешь. Утром просыпаешься весь промозглый и вставать не хочется", - признается женщина.

Сложнее всего с детьми, объясняют жители, ребятам без света скучно, сидеть часами под пледом они не хотят, уроки приходится делать под свет свечи.

"Вот я уже который день отправляю детей к родственникам, чтобы они слушали онлайн уроки и были хотя бы в тепле. То к одним родственникам, то к другим, потому что дома питаться они могут только всухомятку", - признается одна из жительниц.

Сами дети предпочитают не сидеть в холодных квартирах, а поиграть в футбол во дворе. Восьмилетний Леон поделился с нами, что играть во дворе с друзьями ему нравится, но уж очень не хватает интернета и любимых онлайн игр на планшете, да и уроки никто не отменял.

Взрослые страдают не меньше. Жительнице улицы Эшба Татьяне после работы приходится работать с отчетами при свечах.

"Сегодня утром дали в шесть свет и выключили в восемь. Я не знаю, когда успевать что-то делать. Уже забыла, когда что-то готовила. Утром ухожу голодная, прихожу тоже. Вся электротехника у меня выключена, да она и не тянет", - поделилась переживаниями женщина.

Удаленка от цивилизации

Схожая ситуация и у жителей улицы Агумава в Сухуме. Света у них не было три дня, а после подачи отключают каждые несколько часов.

У жительницы одного из домов этой улицы Эланы двое детей, одному не исполнилось еще и года. По ее словам, обходиться без света с малышом практически невозможно – он не может сидеть на месте, хочет ползать. Кроме того, ночью каждые два-три часа ему нужно подогревать еду. Как это делать, если в доме нет газа – неизвестно.

"Когда начинает темнеть, а зимой это происходит очень быстро, ребенок уже пугается. Он не понимает, почему в доме не горит лампа, начинает капризничать. Ведь ему ничего не объяснишь. Невозможно нормально ни накормить ребенка, ни искупать. От депрессии спасают только прогулки днем, если позволит погода", - объясняет мать.

По словам девушки, всю зиму жить в таком режиме невозможно. Семья решила приобрести дизельный движок, чтобы включать в доме хотя бы несколько приборов.

После введения ограничительных мер в России многие компании перевели сотрудников на удаленку. Жители Абхазии, которые работают в российских фирмах, решили переждать этот период на родине и пожалели. Если в начале можно было взять с собой ноутбук на пляж и хвастаться перед коллегами курортными условиями работы, то теперь приходится искать помещение или кафе, в котором установлен дизель. Часто работу приходится откладывать или вовсе пропускать.

"Или иногда раздаем интернет на компьютер с телефона, чтобы вести рабочую переписку или участвовать в видеоконференции. Но мощности мобильного интернета не хватает, он очень медленный. В общем, ситуация плачевная и я уже думаю, что зря вернулась на родину", - признается сотрудница одной из российских компаний Рада.

Свой день без света девушка описывает так – просыпается от холода, умывается холодной водой, купаться и мыть голову ходит к родственникам, по вечерам играет с кошкой или просто сидит на диване, укутавшись теплым одеялом, спать ложиться "чуть ли не в куртке".

"У нас хотя бы есть газ, можно погреть еду. А у нашей соседки бабушки и того нет. Она спускается к нам и просит погреть ей чай, а питается салатами", - добавила Рада.

Похожие проблемы испытывает и преподаватель иностранных языков из Гудауты Даут. Все его уроки проходят в онлайн-режиме, из-за хаотичного отключения света ему приходится часто отменять или переносить занятия.

"Естественно, это вызывает очень много сложностей. Приходится каждый день менять график и перестраивать его. Это не нравится ученикам и мне бы не понравилось", - добавил он.

Сложности испытывают и студенты российских вузов из Абхазии, которые не могут принимать участие в онлайн парах и отстают от материала.

"К примеру, у меня каждый день проходят видео уроки по иностранному языку, и моего интернета не хватает для того, чтобы их слушать. А иногда свет отключают посреди урока, но преподаватели уже привыкли к моему внезапному исчезновению", - рассказывает студентка МГИМО Наала.

Как быстро энергетика Сухума восстановится после пожара на подстанции Сухум-1 неизвестно. В интервью Sputnik начальник СУЭС сказал лишь, что подача света в обычном режиме восстановиться "после окончания ремонтных работ". К сожалению, существует большая опасность того, что пожар может вспыхнуть и на других столичных подстанциях, так как срок их годности истек уже слишком давно.