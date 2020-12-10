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"Беспросветная" история: как жители Сухума выживают без электричества

© CC0
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (263)
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Пожар на подстанции "Сухум-1", от которой электричеством питаются несколько районов столицы, произошел пятого декабря. В результате без света оказались десятки жилых домов.

Сейчас электричество подается в аварийном порядке, для части потребителей введен график два часа через два. Однако среди обесточенных районов оказались и те, кто просидели без света почти четыре дня. Корреспондент Sputnik заглянул к ним в гости и узнал, какого жить в "царстве мрака".

© Sputnik / Артур Лебедев
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Асмат Цвижба, Sputnik

Жизнь во мраке

Жителям улицы Эшба в районе "Колоса" свет дали только сегодня утром и то по новому графику на два часа. Но люди рады и этому, ведь в полной темноте они жили почти четыре дня.

В поисках героев "темного" времени наткнулись на владельцев местного продуктового магазина. Несмотря на то, что света не было практически несколько дней, давали его на короткие промежутки, мужчина и женщина продолжают работать, но не без убытков – из-за слабого напряжения и скачков у них сгорели два холодильника. Товар, который в них хранился, пришлось выкинуть. Замороженные полуфабрикаты, масло, сыр и мясо "доживают" свои последние дни.

- А вы уже посчитали, сколько убытков понесли? – спрашиваю я.

- Я даже боюсь это делать пока. Когда покупала холодильники, один стоил тысяч 15, сейчас не знаю. Надеюсь, можно будет сдать на ремонт. Не будешь работать, как прокормишь семью?  – ответила хозяйка магазина.

По словам женщины, напряжение от света, который спустя несколько дней начали подавать, "чуть лучше свечки". Порой бывает невозможно включить даже плиту или печь.

 - А чем греетесь? – продолжаю я "допрос".

- А вот у меня есть старенькая дубленка, ей уже лет 20, – отвечает женщина, указывая на старенькую жилетку с мехом.

Заходим во двор одной из пятиэтажек. Из подъезда выходит пожилой мужчина, пытаемся догнать его, пока он не уехал на своей семерке в неизвестном направлении.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Знаете, у нас все плохо, трудно нам жить без света. Но я хорошо говорить не могу. Пойдемте, моя жена все расскажет хорошо", - говорит мужчина, провожая нас на третий этаж.

Жена мужчины Белла Гарцкия была явно недовольна тем, что муж поднял ее из теплого диванного "убежища".

- Ничего я не буду говорить. Ты показухи хочешь, а я нет, – возмутилась она в адрес мужа, но все же согласилась пообщаться с нами.

В небольшой квартире пенсионеров холодно даже в верхней одежде. По словам женщины, тепла от включенной на пару часов печки совсем не хватает, а кондиционер включать даже не осмеливаются.

"Мне его подарили друзья погибшего сына. Он стоит 20 тысяч рублей, где я потом такие деньги достану", - объяснила Белла.

По словам женщины, она регулярно платит за свет и даже не пользуется льготами. В этом месяце в первый раз она задолжала 360 рублей, и платить, пока не восстановят регулярную подачу света, не собирается.

Газа в квартире тоже нет. Пенсионерам с едой помогают соседи, детей у них нет, единственный сын погиб в первые годы после Отечественной войны народа Абхазии.

Линии электропередач
© Sputnik / Томас Тхайцук
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На голос соседки вышла еще одна жительница дома Марина. От "мрака" женщину спасает лишь работа, на которой она находится до позднего вечера.

"Приходишь домой, а тут света нет, ничего не приготовишь, не умоешься, не уберешься и в верхней одежде засыпаешь. Утром просыпаешься весь промозглый и вставать не хочется", - признается женщина.

Сложнее всего с детьми, объясняют жители, ребятам без света скучно, сидеть часами под пледом они не хотят, уроки приходится делать под свет свечи.

"Вот я уже который день отправляю детей к родственникам, чтобы они слушали онлайн уроки и были хотя бы в тепле. То к одним родственникам, то к другим, потому что дома питаться они могут только всухомятку", - признается одна из жительниц.

Сами дети предпочитают не сидеть в холодных квартирах, а поиграть в футбол во дворе. Восьмилетний Леон поделился с нами, что играть во дворе с друзьями ему нравится, но уж очень не хватает интернета и любимых онлайн игр на планшете, да и уроки никто не отменял.

Взрослые страдают не меньше. Жительнице улицы Эшба Татьяне после работы приходится работать с отчетами при свечах.

"Сегодня утром дали в шесть свет и выключили в восемь. Я не знаю, когда успевать что-то делать. Уже забыла, когда что-то готовила. Утром ухожу голодная, прихожу тоже. Вся электротехника у меня выключена, да она и не тянет", - поделилась переживаниями женщина.

© CC0
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Удаленка от цивилизации

Схожая ситуация и у жителей улицы Агумава в Сухуме. Света у них не было три дня, а после подачи отключают каждые несколько часов.

У жительницы одного из домов этой улицы Эланы двое детей, одному не исполнилось еще и года. По ее словам, обходиться без света с малышом практически невозможно – он не может сидеть на месте, хочет ползать. Кроме того, ночью каждые два-три часа ему нужно подогревать еду. Как это делать, если в доме нет газа – неизвестно.

"Когда начинает темнеть, а зимой это происходит очень быстро, ребенок уже пугается. Он не понимает, почему в доме не горит лампа, начинает капризничать. Ведь ему ничего не объяснишь. Невозможно нормально ни накормить ребенка, ни искупать. От депрессии спасают только прогулки днем, если позволит погода", - объясняет мать.

По словам девушки, всю зиму жить в таком режиме невозможно. Семья решила приобрести дизельный движок, чтобы включать в доме хотя бы несколько приборов.

После введения ограничительных мер в России многие компании перевели сотрудников на удаленку. Жители Абхазии, которые работают в российских фирмах, решили переждать этот период на родине и пожалели. Если в начале можно было взять с собой ноутбук на пляж и хвастаться перед коллегами курортными условиями работы, то теперь приходится искать помещение или кафе, в котором установлен дизель. Часто работу приходится откладывать или вовсе пропускать.

"Или иногда раздаем интернет на компьютер с телефона, чтобы вести рабочую переписку или участвовать в видеоконференции. Но мощности мобильного интернета не хватает, он очень медленный. В общем, ситуация плачевная и я уже думаю, что зря вернулась на родину", - признается сотрудница одной из российских компаний Рада.

Свой день без света девушка описывает так – просыпается от холода, умывается холодной водой, купаться и мыть голову ходит к родственникам, по вечерам играет с кошкой или просто сидит на диване, укутавшись теплым одеялом, спать ложиться "чуть ли не в куртке".

© CC0
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"У нас хотя бы есть газ, можно погреть еду. А у нашей соседки бабушки и того нет. Она спускается к нам и просит погреть ей чай, а питается салатами", - добавила Рада.

Похожие проблемы испытывает и преподаватель иностранных языков из Гудауты Даут. Все его уроки проходят в онлайн-режиме, из-за хаотичного отключения света ему приходится часто отменять или переносить занятия.

"Естественно, это вызывает очень много сложностей. Приходится каждый день менять график и перестраивать его. Это не нравится ученикам и мне бы не понравилось", - добавил он.

Сложности испытывают и студенты российских вузов из Абхазии, которые не могут принимать участие в онлайн парах и отстают от материала.

"К примеру, у меня каждый день проходят видео уроки по иностранному языку, и моего интернета не хватает для того, чтобы их слушать. А иногда свет отключают посреди урока, но преподаватели уже привыкли к моему внезапному исчезновению", - рассказывает студентка МГИМО Наала.

Как быстро энергетика Сухума восстановится после пожара на подстанции Сухум-1 неизвестно. В интервью Sputnik начальник СУЭС сказал лишь, что подача света в обычном режиме восстановиться "после окончания ремонтных работ". К сожалению, существует большая опасность того, что пожар может вспыхнуть и на других столичных подстанциях, так как срок их годности истек уже слишком давно.

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