Более ста новых случаев коронавируса зафиксировано за сутки в Абхазии

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 6924 человека. 93 летальных случая. Выздоровели 5096 человек.

СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Диагноз коронавирус зафиксирован у 109 человек из 457 протестированных за сутки в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

Девятого декабря в Гудаутском ковидном госпитале скончался пациент 58 лет с диагнозом COVID-19. Мужчина был доставлен в медучреждение 14 ноября.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 93 человека, у 84 из них COVID-19. В тяжелом состоянии 15 человек, состояние здоровья 22 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 31 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19.

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата "Айтар" в Сухуме, находятся 51 ковидный пациент: состояние здоровья 48 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии три человека.