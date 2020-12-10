23:10 10 Декабря 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.71
  • EUR89.13
Поиск
День донора в Иванове

Более ста новых случаев коронавируса зафиксировано за сутки в Абхазии

© Sputnik / Варвара Гертье
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1033)
354 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201210/1031443882/Bolee-sta-novykh-sluchaev-koronavirusa-zafiksirovano-za-sutki-v-Abkhazii.html

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 6924 человека. 93 летальных случая. Выздоровели 5096 человек.

СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Диагноз коронавирус зафиксирован у 109 человек из 457 протестированных за сутки в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. 

Девятого декабря в Гудаутском ковидном госпитале скончался пациент 58 лет с диагнозом COVID-19. Мужчина был доставлен в медучреждение 14 ноября.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 93 человека, у 84 из них COVID-19. В тяжелом состоянии 15 человек, состояние здоровья 22 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 31 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19.

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата "Айтар" в Сухуме, находятся 51 ковидный пациент: состояние здоровья 48 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии три человека.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1033)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Кафе в Пицунде, "вторая натура" и другие победители Earth Photo 2020
Простой рецепт, как сдержать пыл США и НАТО: учения стратегических ядерных сил России
Лучшая маскировка: как выбрать респиратор
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться