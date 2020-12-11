МВД Абхазии помогло найти родственника погибшего за Керчь бойца

МВД Абхазии оказывает помощь в поисках родственников пропавших без вести во время Великой Отечественной войны в рамках международного военно-патриотического проекта "Возвращение имени".

СУХУМ, 11 дек - Sputnik. Министерство внутренних дел Абхазии помогло установить родственников красноармейца Тимура Бганба, погибшего 78 лет назад в сражениях за Керчь и Феодосию, сообщается на сайте ведомства.

Тимур Бганба был старшим политрурком, он ушел на войну в 1941 году. После окончания войны семья узнала, что он пропал без вести, долго пыталась отыскать следы погибшего, но безрезультатно.

Как выяснилось, благодаря проекту "Возвращение имени", Бганба погиб в боях за Керчь и Феодосию в мае 1942 года.

Сотрудникам МВД Абхазии удалось установить, что в Сухуме проживает родной племянник красноармейца – Заур Бганба, который родился спустя десять лет после того, как старший брат его отца погиб в военных сражениях. У племянника сохранился снимок с фронта, который Тимур Бганба отправил матери с письмом с фронта. Само письмо было утеряно во время Отечественной войны народа Абхазии в 1992 году.

Благодаря проекту "Возвращение имени" уже найдены более 230 семей погибших на полях сражения в 40-е годы бойцов-красноармейцев из Абхазии. По поручению министра внутренних дел Абхазии Дмитрия Дбар участковые уполномоченные милиции во всех районах республики занимаются проверкой списков без вести пропавших в Великой Отечественной войне и устанавливают контакты с их родственниками.

Общегражданская инициатива "Возвращение имени" посвящается памяти воинов, погибших в плену немецких фашистов, и направлена на помощь тем, кто ищет своих родных — без вести пропавших в Великой Отечественной войне. Этот проект осуществляется совместно с Министерством обороны Абхазии уже три года.