В четырех областях: Абхазия и Никарагуа подписали соглашение

Никарагуа признала независимость Абхазии 3 сентября 2008 года, а через год были установлены дипломатические отношения между странами.

СУХУМ, 11 дек - Sputnik. Абхазия и Никарагуа подписали Соглашение о сотрудничестве в области культуры, сельского хозяйства, образования и спорта, сообщается на сайте Министерства иностранных дел республики.

Соглашения подписали Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Абхазия в Боливарианской Республике Венесуэла и Республике Никарагуа (по совместительству) Заур Гваджава и Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Никарагуа Яоска Кальдерон.

Гваджава отметил, что Абхазия и Никарагуа будут достойно исполнять взятые на себя в рамках этих договоренностей обязательства. Он добавил, что народ Абхазии всегда будет ценить историческое решение признания независимости республики, принятое руководством Никарагуа в лице президента Даниэля Ортеги.

Яоска Кальдерон в свою очередь выразила надежду на то, что подписание данных соглашений станет очередным шагом на пути формирования более высокого уровня взаимопонимания и партнерства между двумя государствами.

Первый визит абхазской делегации в Никарагуа состоялся в 2010 году. Делегацию тогда возглавлял второй президент Абхазии Сергей Багапш. Президенты Абхазии и Никарагуа подписали в Манагуа ряд межгосударственных документов.

В их числе Договор о дружбе и сотрудничестве, Соглашение о безвизовых поездках, Меморандум о намерениях между Национальным банком Республики Абхазия и Центробанком Никарагуа, Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве, о торговом судоходстве, о воздушном сообщении.

Никарагуа стала для Абхазии и Южной Осетии первой страной дальнего зарубежья, с которой они официально подписали соглашение о сотрудничестве.