Более 500 человек вернулись из Грузии в Абхазию по гуманитарному коридору

Гуманитарный коридор на контрольно-пропускном пункте Ингур работал с 3 по 10 декабря для жителей Абхазии, которые оказались на грузинской стороне и не могли вернуться в республику.

СУХУМ, 11 дек – Sputnik. По временному гуманитарному коридору на КПП Ингур вернулись в Абхазию 550 человек, сообщил корреспонденту Sputnik начальник погранотряда Службы государственной безопасности Абхазии Рустам Латипов.

Гуманитарный коридор на контрольно-пропускном пункте Ингур был открыт в 9:00 3 декабря. Пропуск следующих из Грузии жителей Абхазии через гуманитарный коридор осуществлялся до 18:00 10 декабря.

По словам Латипова, в первый день работы коридора границу никто не пересек, в среднем в сутки переходили границу до 60 человек. В последний день работы коридора пересек границу 61 человек.

Прибывающие в Абхазию лица должны пройти на границе медико-санитарный контроль с обязательным предъявлением справки об отсутствии COVID-19, выданной медучреждениями Грузии не позднее 72 часов до момента пересечения границы.

Для прохождения границы также нужно иметь:

паспорт гражданина Республики Абхазия, удостоверяющий личность гражданина РА за пределами Республики Абхазия;

общегражданский внутренний паспорт гражданина Республики Абхазия (образца 2016 года);

вид на жительство иностранного гражданина или лица без гражданства, постоянно проживающего на территории Республики Абхазия,

справку (форма № 9), выданная органами МВД Республики Абхазия;

для детей в возрасте до 14 лет необходимо свидетельство о рождении на каждого ребенка.

За все время пандемии коронавируса и ограничительных мер на государственной границе, Абхазия уже четвертый раз открывает гуманитарный коридор для жителей республики, оказавшихся на территории Грузии.