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"Безопасный город", МФЦ и вопросы образования: Бжания провел встречи в Москве

© Foto / Сайт Президента Абхазии
В Абхазии
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Президент Республики Абхазия Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву в среду 9 декабря.

СУХУМ, 11 дек - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с министром правительства Москвы, руководителем департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергеем Череминым и директором Московского дома соотечественников Петром Гладковым, сообщается на сайте главы государства.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Россию

На встрече обсуждались вопросы взаимодействия Москвы и Абхазии в развитии договоренностей, достигнутых на встрече Аслана Бжания и Владимира Путина в Сочи 12 ноября.

Стороны обсудили возможность использования опыта программы "Безопасный город". Программа успешно реализуется в Москве, ее основная цель - поддержание уровня доверия населения к органам исполнительной власти Москвы в сфере обеспечения безопасности выше 50%. Отмечается, что проект также является комплексной информационной системой, которая призвана совершенствовать систему общественного транспорта.

На встрече был поднят вопрос оказания правительством Москвы содействия в открытии в Абхазии отделения многофункционального центра для граждан России, постоянно проживающих в Абхазии, что облегчило бы для них оформление необходимых документов.

Президент также обсудил с представителями правительства Москвы возможность изучения абхазскими специалистами образовательной программы "Московское образование" для возможной адаптации к условиям абхазской образовательной системы.

Рассмотрены были и перспективы проведения Дней Москвы в Абхазии весной 2020 года.

© Foto / Сайт Президента Абхазии
Аслан Бжания встретился с Министром Правительства Москвы, руководителем Департамента внешнеэкономических и международных связей г. Москвы Сергеем Череминым и директором Московского дома соотечественников Петром Гладковым

Договорно-правовая база двустороннего сотрудничества Абхазии и России включает более 100 документов различного уровня, в том числе основополагающие Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 17 сентября 2008 года и Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года.


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