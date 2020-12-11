Прогноз погоды в Абхазии на выходные

На выходные дни, 12 и 13 декабря, погоду Абхазии будет формировать циклон и вынос тепла с юга.

СУХУМ, 11 дек - Sputnik. В выходные дни, 12 и 13 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы.

Атмосферное давление – 760 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый до умеренного, 2-5 метров в секунду, с порывами до 9 метров в секунду.

Волнение на море значительное до умеренного, 1-2 балла.

Температура морской воды – 14°С.

Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +12°С до +17°С.

Относительная влажность – 60-80%.