Читанава: дата начала рыбной путины может быть изменена в связи с пандемией

Традиционно рыбная путина в Абхазии начинается в первой декаде декабря и завершается в феврале-марте следующего года.

СУХУМ, 12 дек – Sputnik. Правительство Абхазии пока не определило дату начала рыбной путины 2020-2021 годов, сообщил в интервью радио Sputnik начальник Госуправления республики по экологии Савелий Читанава.

"Рыбная путина в Абхазии, как правило, открывается в декабре, но в этом году в связи с пандемией, видимо, будут какие-то корректировки. Коронавирус внес корректировки во всю мировую экономику, которая практически рухнула. Неизвестно, выпустят ли турецких граждан и корабли, которые должны быть фрахтованы в нашей акватории. Я не убежден в этом, но такие мои предположения ", - добавил он.

По словам Читанава, допустимый объем вылова хамсы в период путины составит примерно 42 000 тонны.

"Чиновники от Росрыболовства обвиняют нас, что на берегах Абхазии производится перелов хамсы, в результате чего страдает популяция. Но, если рассматривать все это на фоне добычи рыбы в других государствах, – это абсолютно несоизмеримо. Эти объемы высчитаны специализированными институтами на основании многолетних исследований и анализов", - объяснил он.

Читанава подчеркнул, что сотрудники Госуправления по экологии тщательно следят за исполнением всех правил в период путины, в том числе за тем, чтобы рыболовецкие судна не подходили к берегу ближе чем на 500 метров.

"Но, стоя на берегу, созерцать, как подходят корабли и нарушают ли они зону, сложно. Когда нам поступает такая информация, мы связываемся с российскими пограничниками, и они четко дают нам координаты и место расположения суден. Честно говоря, эта информация не всегда соответствует действительности", - сказал он.

За нарушения правил рыболовства в Абхазии действует административный штраф в размере 60 окладов минимального размера оплаты труда в республике.

"Мы не раз обращались в правительство с инициативой повысить штрафы, но пока никаких результатов нет. До тех пор пока у нас такие низкие показатели, бороться с нарушениями практически невозможно. Обязательно нужно повышать эти цифры, чтобы во второй раз не было нарушений", - объяснил Читанава.

Глава Госкомитета по экологии подчеркнул, что после начала рыбной путины специалисты ведомства приступят к рейдам, на местах улова рыбы будут работать инспекторы.

Когда начнется рыбная путина, приступят к работе рейды. В комитете созовут штаб, и на местах будут работать инспекторы, с которыми мы взаимодействуем ежедневно.