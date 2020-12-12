Аслан Бжания поздравил Владимира Путина с Днем Конституции России

День Конституции Российской Федерации ежегодно отмечается 12 декабря. Главный нормативный правовой акт страны был принят всенародным голосованием 12 декабря 1993 года.

СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил президента России Владимира Путина с Днем Конституции Российской Федерации. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

"Уважаемый Владимир Владимирович! Поздравляю Вас с Днем Конституции Российской Федерации. Основной закон, принятый 12 декабря 1993 года стал гарантом свободного, демократического развития Российского государства, основой для стабильного и достойного будущего его многонационального народа", - отмечается поздравительной телеграмме.

Бжания выразил уверенность, что изменения, внесенные в Конституцию России, по итогам всенародного голосования 1 июля 2020 года создают условия для дальнейшего прогресса и социально-экономического развития страны.

Президент Абхазии пожелал Путину и всему народу дружественной России мира, благополучия и процветания.

День Конституции Российской Федерации ежегодно отмечается 12 декабря. Главный нормативный правовой акт страны был принят всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, а позже, 19 сентября 1994 года, указом президента РФ Бориса Ельцина, этот день был объявлен государственным праздником.