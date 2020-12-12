Два пациента с коронавирусом скончались в Гудаутском госпитале за сутки

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии выросло до 7136. Выздоровели 5187 человек, летальных случаев 97.

СУХУМ, 12 дек - Sputnik. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию в Абхазии прошли 367 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 93 из них, два пациента скончались, сообщает Оперштаб.

© Sputnik / Леон Гуния COVID-19 в Абхазии

Пациент 1949 года рождения скончался в Гудаутском госпитале 12 декабря. Мужчина был доставлен в госпиталь неделей ранее, с коронавирусной инфекцией тяжелого течения, также у него было выявлено осложнение основного заболевания "внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония". Несмотря на всю оказанную медицинскую помощь, спасти жизнь пациенту не удалось.

В субботу 2 декабря в Гудаутском госпитале скончался и пациент 1952 года рождения, с основным диагнозом "коронавирусная инфекция". Мужчина был доставлен в госпиталь 18 ноября, отмечается, что он получал необходимое лечение в полном объеме, но несмотря на это умер.

© Sputnik / Леон Гуния COVID-19 в Абхазии

На данный момент в Гудаутской больнице на стационарном лечении находятся 96 человек, у 88 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 29 человек, состояние здоровья 32 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 34 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19.

В мобильном многопрофильном госпитале в Сухуме лечение проходит 51 пациент с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 48 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии три человека.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.