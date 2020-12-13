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В Сухуме сняты все ограничения на подачу электроэнергии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (268)
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Sputnik Абхазия
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Ранее начальник СУЭС Тимур Джинджолия рассказал Sputnik, что полное энергоснабжение столицы будет восстановлено к вечеру 13 декабря.

СУХУМ, 13 дек - Sputnik. Работа по перераспределению мощностей на подстанции Сухум-1 окончательно проведена, все ограничения на подачу электроэнергии сняты, сообщает РУП "Черноморэнерго".

Отмечается, что подстанции Сухум-1 и Сухум-2 работают в штатном режиме, но при этом сохраняется опасность перегруза в сети.

Как заверяют в "Черноморэнерго", работы по отключению незаконных потребителей продолжаются.

Пожар на подстанции Сухум-1 произошел рано утром 5 декабря. Из-за аварии без света остались центральная и западная части Сухума, а также село Яштуха. На ликвидацию последствий аварии были брошены все силы "РУП" Черноморэнерго, и через неделю, 12 декабря, подстанция Сухум-1 была вновь запущена.

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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (268)

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