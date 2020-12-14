СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Житель Сухума пострадал во время стрельбы в районе Турбазы, сообщила пресс-служба МВД Абхазии.
Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Управления внутренних дел Сухума в 10:20 в понедельник 14 декабря.
Следственно-оперативная группа установила, что житель Сухума был ранен из огнестрельного оружия. Имя пострадавшего не уточняется. Он доставлен в Республиканскую ЦРБ с пулевым ранением стопы.
На месте происшествия работает группа криминалистов, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию преступника.