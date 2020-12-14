13:22 14 Декабря 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD72.93
  • EUR88.58
Поиск
УВД ГАИ

Житель Сухума пострадал во время стрельбы в районе Турбазы

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
694 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201214/1031458471/Zhitel-Sukhuma-postradal-vo-vremya-strelby-v-rayone-Turbazy.html

Пострадавший во время стрельбы в Сухуме с пулевым ранением стопы доставлен в Центральную республиканскую больницу.

СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Житель Сухума пострадал во время стрельбы в районе Турбазы, сообщила пресс-служба МВД Абхазии.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Управления внутренних дел Сухума в 10:20 в понедельник 14 декабря.

Следственно-оперативная группа установила, что житель Сухума был ранен из огнестрельного оружия. Имя пострадавшего не уточняется. Он доставлен в Республиканскую ЦРБ с пулевым ранением стопы.

На месте происшествия работает группа криминалистов, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию преступника.


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Теракты, войны, протесты, революции: события, которые потрясли нас в 2020 году
The Proud Boys против BLM: на митингах в США произошли столкновения
Латская трагедия
Прерванный полет: Латская трагедия
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться