Житель Сухума пострадал во время стрельбы в районе Турбазы

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В Краснодарском крае продолжат работу курорты и снова откроются обсерваторы В период с 1 по 10 января в Краснодарском крае ожидают около 400 тысяч туристов, прибывающим не придется сдавать ПЦР-тест на коронавирус. 98

Эксперт оценил эпидобстановку в регионах России Прогнозы построены на основе карты регионов России по распространенности COVID-19, собранной из данных официальной статистики. 30