Время не лечит: память жертв Латской трагедии почтили в Гудауте

Вертолет Ми-8 с беженцами из блокадного Ткуарчала на борту был сбит грузинскими военными 14 декабря 1992 года.

ГУДАУТА, 14 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Жители Абхазии почтили память жертв Латской трагедии в Гудауте в понедельник 14 декабря.

К мемориалу памяти 87 человек, находивших на борту сбитого над селом Лата вертолета, пришли сотни людей, в том числе, родственники погибших, руководство страны, спикер и депутаты Парламента, главы районов и сотрудники госучреждений.

По сложившей ежегодной традиции в церемонии должны были принимать участие ученики школ, но из-за пандемии коронавируса в этот раз их не было. Жители страны пришли к месту захоронения жертв Латской трагедии с цветами, конфетами, фруктами и сладкими напитками. Среди 87 человек было 35 детей и восемь беременных женщин.

Юлия Сангулия из Ткуарчала в том вертолете потеряла двух дочерей пятнадцати и семнадцати лет, а также сестру, которая работала педагогом. О произошедшем она узнала из телевизионных новостей.

"В тот день мы были в Гудауте и ждали, что наши дети прилетят из Ткуарчала. Моя сестра Мадонна Сангулия вместе с моими дочерями Хиблой и Инессой Нанба были у бабушки и собирались попасть в Гудауту, но так и не долетели. Время не лечит и душевная боль не проходит", - поделилась Юлия, у которой после тех трагических событий остался сын Джансух Нанба.

У Нины Агрба в одном из сбитых вертолетов погибли дочь Аида Шинкуба и двое внучек - Кристина и Элана Гиндия. На памятную церемонию она пришла с последней их общей фотографией.

Аза Чкадуа, мать двадцатилетнего Гарика Чкадуа, погибшего 14 декабря 1992 года, вспомнила последний день, проведенный с сыном.

"На тот момент он воевал уже четыре месяца. Пришел домой под утро и попросил меня уложить его спать в моей комнате. Сказал, что утром должен вылететь вертолет и ему надо в Гудауту к своим товарищам. Я встала и постелила ему рядом с печкой. Утром он ушел и больше не вернулся. Супруг тоже погиб на войне. Остался один сын, который живет с семьей в Сухуме", - со слезами на глазах рассказала Чкадуа.

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Женщина приехала в Гудауту вместе с внучкой Николь. Она не застала в живых своего дядю, но многое слышала о нем от бабушки, поделилась девочка.

На митинге выступил журналист Энвер Арджения. В своей речи он подчеркнул, что война без жертв защитников родины не бывает, но смерть детей, стариков и беременных женщин – настоящая трагедия для всего народа.

"14 декабря 1992 года в небе над Абхазией заживо сгорели люди, которые пытались спастись от голода и холода. Такая беда никогда не должна быть забыта нашим народом", - отметил он.

Сотрудник Госмузея Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар Гугуца Джикирба вспомнила слова первого президента страны Владислава Ардзинба: "Событие в селе Лата – это то, что нас убило, но в то же время – сделало нас сильней и объединило воинов".

Два вертолета ВВС России Ми-8 с беженцами на борту, выполняя гуманитарные рейсы, вылетели из Ткуарчала в Гудауту 14 декабря 1992 года.

В 17:30 спустя 12 минут после взлета на высоте 1900 метров над уровнем моря в вертолет с бортовым номером "03", шедший ведомым, попала ракета класса "Земля – воздух".

Ракета была выпущена с территории подконтрольной войскам Госсовета Грузии.

Вертолет упал на территории села Лата Гулрыпшского района.

Погибли все 87 человек, находившихся на борту, в том числе 35 детей и восемь беременных женщин.

На борту вертолета также летели вместе с 12 бойцами Владимир Анцупов и Аслан Зантария - известные абхазские полевые командиры, Герои Абхазии.