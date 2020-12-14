17:12 14 Декабря 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD72.93
  • EUR88.58
Поиск

Пострадавшему при стрельбе в Сухуме провели операцию

© Sputnik / Илья Питалев
В Абхазии
Получить короткую ссылку
1139 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0c/0e/1031459626.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201214/1031459672/Postradavshemu-pri-strelbe-v-Sukhume-proveli-operatsiyu.html

Житель Сухума был ранен во время стрельбы в районе Турбазы в понедельник 14 декабря. Пострадавший был доставлен в ЦРБ в столице.

СУХУМ, 14 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Пострадавшему при стрельбе в Сухуме провели операцию в Центральной республиканской больнице, рассказал корреспонденту Sputnik главврач больницы Аполлон Гургулия.

УВД ГАИ
© Sputnik / Томас Тхайцук
Житель Сухума пострадал во время стрельбы в районе Турбазы

По его словам, жизни пациента ничего не угрожает.

Житель Сухума был ранен во время стрельбы в районе Турбазы в понедельник 14 декабря. Пострадавший с пулевым ранением стопы был доставлен в Центральную республиканскую больницу.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Управления внутренних дел Сухума в 10:20 в понедельник 14 декабря. Имя пострадавшего не уточняется.

На месте происшествия работает группа криминалистов, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию преступника.


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Теракты, войны, протесты, революции: события, которые потрясли нас в 2020 году
Испытательный пуск ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Плесецк
Латская трагедия
Прерванный полет: Латская трагедия
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться