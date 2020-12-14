Житель Сухума был ранен во время стрельбы в районе Турбазы в понедельник 14 декабря. Пострадавший был доставлен в ЦРБ в столице.

СУХУМ, 14 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Пострадавшему при стрельбе в Сухуме провели операцию в Центральной республиканской больнице, рассказал корреспонденту Sputnik главврач больницы Аполлон Гургулия.

По его словам, жизни пациента ничего не угрожает.

Житель Сухума был ранен во время стрельбы в районе Турбазы в понедельник 14 декабря. Пострадавший с пулевым ранением стопы был доставлен в Центральную республиканскую больницу.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Управления внутренних дел Сухума в 10:20 в понедельник 14 декабря. Имя пострадавшего не уточняется.

На месте происшествия работает группа криминалистов, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию преступника.