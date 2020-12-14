Часть Сухума останется без воды во вторник 15 декабря

Подача воды в некоторых районах Сухума будет приостановлена из-за ремонта водовода в районе свалки (Маяк) в Сухуме.

СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Подача питьевой воды будет прекращена в части Сухума с 00:00 до 17:00 во вторник 15 декабря, сообщает МУП "Водоканал".

Без воды останутся следующие районы Сухума: центральная часть столицы, район рынка, район Маяка.

Как ранее рассказывали Sputnik в МУП "Водоканал", чтобы решить проблему с частыми отключениями воды в Сухуме, необходима комплексная замена водопроводных сетей. А это не только замена разводящих труб, которые доставляют воду до потребителя, но и насосных станций, водоводов и резервуаров.