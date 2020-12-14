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Часть Сухума останется без воды во вторник 15 декабря

© AFP 2019 / FRANCK FIFE
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Подача воды в некоторых районах Сухума будет приостановлена из-за ремонта водовода в районе свалки (Маяк) в Сухуме.

СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Подача питьевой воды будет прекращена в части Сухума с 00:00 до 17:00 во вторник 15 декабря, сообщает МУП "Водоканал". 

Без воды останутся следующие районы Сухума: центральная часть столицы, район рынка, район Маяка.

Как ранее рассказывали Sputnik в МУП "Водоканал", чтобы решить проблему с частыми отключениями воды в Сухуме, необходима комплексная замена водопроводных сетей. А это не только замена разводящих труб, которые доставляют воду до потребителя, но и насосных станций, водоводов и резервуаров.


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