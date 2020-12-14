Прогноз погоды в Абхазии на вторник 15 декабря

На территории Черноморского побережья Абхазии средняя дневная температура не поднимется выше +18°С.

СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Во вторник 15 декабря в Абхазии ожидается переменная облачность, со второй половины дня ближе к вечеру, из-за незначительной смены атмосферного давления, возможен дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы.

Атмосферное давление – 758 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от+4°С до +9°С, днем от +13°С до +18°С.

Температура морской воды +14°С.

Волнение морской воды слабое и значительное, 2-3 балла.

Влажность воздуха – 60-80 процентов.