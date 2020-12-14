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Более десяти тысяч свечей зажгли в Сухуме в память о жертвах Латской трагедии

© Sputnik / Акоп Кущян
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Память жертв Латской трагедии почтили в Абхазии в понедельник 14 декабря. Акции прошли в Гудауте, Ткуарчале, селе Лата и в Сухуме. 

СУХУМ, 14 дек - Sputnik, Сария Кварацхелия. Более десяти тысяч свечей зажгли в Сухуме в память о жертвах Латской трагедии.

Участники акции памяти выстроили из свечей фигуру вертолета и цифру 87 - число жертв Латской трагедии. 

"От парка возле школы №10 мы с зажженными свечами дошли до набережной Махаджиров. Выложили из свечей число 87 и фигуру вертолета. Это все - из десяти тысяч свечей", - рассказала одна из участниц акции памяти Ярна Зантария, родная племянница сгоревшего в вертолете Героя Абхазии Аслана Зантария. 

По ее словам, еще днем 14 декабря 35 активистов поднялись в село Лата на место крушения вертолета, где они возложили цветы, зажгли свечи и пустили в небо 87 белых шаров. 

  • Акция в память о Латской трагедии
    © Sputnik / Константин Грецов
  • Акция в память о Латской трагедии
    © Sputnik / Константин Грецов
  • Акция в память о Латской трагедии
    © Sputnik / Константин Грецов
  • Акция в память о Латской трагедии
    © Sputnik / Константин Грецов
  • Акция в память о Латской трагедии
    © Sputnik / Константин Грецов
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© Sputnik / Константин Грецов
Акция в память о Латской трагедии

Акцию памяти организовали молодые активисты. 

Два вертолета ВВС России Ми-8 с беженцами на борту, выполняя гуманитарные рейсы, вылетели из Ткуарчала в Гудауту 14 декабря 1992 года.

В 17:30 спустя 12 минут после взлета на высоте 1900 метров над уровнем моря в вертолет с бортовым номером "03", шедший ведомым, попала ракета класса "Земля – воздух".

Ракета была выпущена с территории подконтрольной войскам Госсовета Грузии.

Вертолет упал на территории села Лата Гулрыпшского района.

Погибли все 87 человек, находившихся на борту, в том числе 35 детей и восемь беременных женщин.

На борту вертолета также летели вместе с 12 бойцами Владимир Анцупов и Аслан Зантария - известные абхазские полевые командиры, Герои Абхазии.

 


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