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Число смертей от COVID-19 в Абхазии достигло 100

© Sputnik / Кирилл Шипицин
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1036)
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Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 133 человек из 455 протестированных за сутки в Абхазии. 

СУХУМ, 14 дек - Sputnik. За все время пандемии коронавируса в Абхазии зафиксировано 100 летальных случаев, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса. 

Три пациента скончались в Гудаутской ЦРБ за последние сутки. 13 декабря умерла женщина 67 лет, она поступила в госпиталь 22 октября. В тот же день, 13 декабря, скончалась пациентка 78 лет, которая проходила лечение в медучреждении с 30 ноября. В понедельник 14 декабря в больнице скончался мужчина, 1934 года рождения. У всех пациентов была диагностирована коронавирусная инфекция.

 

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 99 человек, у 88 - диагноз COVID-19, в тяжелом состоянии 19 человек, состояние здоровья 24 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 34 пациента с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция, состояние здоровья двух пациентов тяжелое. В Очамчырской ЦРБ - 25 пациентов.

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата "Айтар" в Сухуме, находятся 58 пациентов: состояние здоровья 54 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии четыре человека.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 7269 человек. Выздоровели 5286 человек.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1036)

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