Бжания и Патрушев обсудили перспективы развития сельского хозяйства Абхазии

Встреча президента Абхазии Аслана Бжания с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым состоялась в рамках рабочего визита главы государства в Москву.

СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился и переговорил с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым по вопросам развития сельхозотрасли республики, сообщается на официальном сайте главы государства.

На встрече обсуждались перспективы создания в Абхазии предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, вопросы восстановления и закладки новых многолетних садов субтропических культур, развития животноводства, птицеводства и рыбного хозяйства, отмечается в сообщении.

Во встрече также приняли участие первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа и первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хотуов.

Президент Абхазии Аслан Бжания в ходе своего рабочего визита в Москву проводит встречи с руководителями федеральных министерств и ведомств России.