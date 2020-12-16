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Бжания и Патрушев обсудили перспективы развития сельского хозяйства Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201216/1031471092/Bzhaniya-i-Patrushev-obsudili-perspektivy-razvitiya-selskogo-khozyaystva-Abkhazii.html

Встреча президента Абхазии Аслана Бжания с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым состоялась в рамках рабочего визита главы государства в Москву.

СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился и переговорил с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым по вопросам развития сельхозотрасли республики, сообщается на официальном сайте главы государства.

© Foto / сайт Кабинета Министров Республики Абхазия
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На встрече обсуждались перспективы создания в Абхазии предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, вопросы восстановления и закладки новых многолетних садов субтропических культур, развития животноводства, птицеводства и рыбного хозяйства, отмечается в сообщении.

Во встрече также приняли участие первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа и первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хотуов.

Президент Абхазии Аслан Бжания в ходе своего рабочего визита в Москву проводит встречи с руководителями федеральных министерств и ведомств России.


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