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Посольство РФ в Абхазии

Консульский отдел Посольства России приостановит прием граждан в новогодние праздники

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Консульский отдел определил график, по которому будут приниматься граждане, записанные на подачу анкет для оформления пятилетних загранпаспортов с 18 ноября по 15 декабря 2020 года.

СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Консульский отдел Посольства России в Абхазии сообщает о приостановке приема посетителей с 28 декабря по 10 января 2021 года в связи с новогодними праздниками.

Консульский отдел определил даты, в которые будет принимать граждан, записанных на подачу анкет для оформления пятилетних загранпаспортов с 18 ноября по 15 декабря 2020 года. Они будут приниматься в январе 2021 года по следующему графику:

© Foto / Посольство России в Абхазии
График приема анкет

Ранее сообщалось, что посетителей в Консульском отделе будут принимать только по шесть человек одновременно, исключительно в медицинских масках. При этом те, у кого есть признаки ОРВИ, допускаться к приему не будут.

 


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