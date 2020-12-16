Рост числа случаев и очереди на тест: что обсуждали в Оперштабе по COVID-19

Заседание оперативного штаба по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции под председательством министра здравоохранения Тамаза Цахнакия состоялось в Минздраве в среду 16 декабря.

СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Члены Оперштаба по коронавирусу отметили рост числа инфицированных на заседании, посвященном эпидемиологической обстановке в стране, сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии.

По данным штаба на 14 декабря, на стационарном лечении находятся 246 пациентов с коронавирусной инфекцией, состояние здоровья 43 из них расценивается как тяжелое.

Главный государственный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик сообщила, что лаборатория СЭС работает в полную мощность, проводя в сутки более 500 исследований.

По ее словам, в инфекционной больнице Сухума, где производится забор биоматериала, снова появились очереди. И связано это с тем, что сдать тест на коронавирусную инфекцию в больницу приходят не только люди, которым это тестирование назначено по медицинским показаниям, но и желающие лишний раз убедиться в том, что новая вирусная инфекция обошла их стороной. При этом выясняется, что есть лица, которые без оснований в месяц по несколько раз сдают тест на коронавирус.

"В эпицентре заболевания в большей степени находятся граждане старше 60 лет, и именно им нужно в первую очередь сдавать тест на коронавирус", - напомнила главный государственный санитарный врач.

Руководитель РУП "Абхазфармация" Рустам Адлейба проинформировал членов Оперативного штаба о ситуации с обеспечением лечебных учреждений медикаментами, расходными материалами и реактивами. Он отчитался и о проделанной работе в части исполнения подписанных договоров на поставку дополнительных партий защитных средств, медикаментов и диагностического оборудования. Это касается не только ковидных медучреждений, но и лечебных заведений, оказывающих экстренную помощь в период новогодних праздников.

Члены Операштаба доложили министру здравоохранения, что медучреждения в которых проводится лечение пациентов с коронавирусной инфекцией, не испытывают дефицита в лекарственных препаратах.

На заседании также обсудили тему предстоящих новогодних праздников. По имеющейся у Оперштаба информации, в некоторых объектах общественного питания уже забронированы места для проведения корпоративных и иных праздничных массовых мероприятий, что идет вразрез с установленными в республике ограничительными мерами. Ведь в соответствии с Распоряжением президента "Об установлении отдельных мер по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19" проведение подобных мероприятий недопустимо и может привести к новым вспышкам заболевания.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции в очередной раз призывал население страны быть особенно внимательными к своему здоровью и здоровью окружающих, соблюдать все ограничительные меры, не посещать массовые мероприятия и провести новогодние праздники дома, в кругу семьи.

По данным штаба от 15 декабря, общее число выявленных зараженных коронавирусной инфекции в Абхазии достигло 7409 человек. Выздоровели 5387 человек. 100 летальных случаев.