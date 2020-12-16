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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 17 декабря

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (552)
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Sputnik Абхазия
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Погоду Черноморского побережья Абхазии формирует смена циклона на антициклон и проникновение холодной массы воздуха с северо-запада.

СУХУМ, 16 дек - Sputnik. В четверг 17 декабря в Абхазии ожидается облачная погода, дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы.

Погоду Черноморского побережья Абхазии формирует смена циклона на антициклон и проникновение холодной массы воздуха с северо-запада.

Атмосферное давление – 766 миллиметров ртутного столба. 

Ветер умеренный и значительный – 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +3°С до +8 °С, днем от +8° до +13°С.

Температура морской воды +14°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 3-4 балла.

Влажность воздуха – 70-90 процентов.

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (552)

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