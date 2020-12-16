Итоги года и планы: как фонды Абхазии распорядятся новыми бюджетами

О том, как внебюджетные фонды завершили нелегкий год из-за пандемии коронавируса, чего удалось достичь и какие преодолевать препятствия, а также сколько составит их бюджет в 2021 году и на что эти деньги будут потрачены, читайте в материале Sputnik.

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Пенсионный фонд

По решению Парламента Абхазии, объем доходов и расходов Пенсионного фонда страны на 2021 год предусматривается в сумме более одного миллиарда 220 миллионов рублей. Это на 117 миллионов рублей больше показателей 2020 года.

Председатель пенсионного фонда Денис Гулария в беседе с ведущим радио Sputnik Абхазия отметил, что количество пенсионеров растет с каждым месяцем, а вместе с этим растут объемы расходов фонда и рассчитывать на увеличение размера выплат пока не приходится.

"По тем цифрам, которые мы сейчас наблюдаем, возможности увеличить размер пенсий, у нас нет. Сейчас, пенсии выплачиваются с задержкой, и в наступающем году наша первостепенная задача выправить эту ситуацию, выплачивать пенсии своевременно, как это было раньше", - сказал Гулария.

По его словам, проблемы, связанные с задержкой выплат пенсий, появились из-за пандемии коронавируса, закрытия границы с Россией с марта по август и приостановкой работ многих организаций, из налоговых отчислений которых формируется бюджет пенсионного фонда.

Так как у пенсионного фонда не было резервных средств, этот период выдался сложным, подчеркнул Гулария. Отчасти ситуацию усугубило увеличение доплат для той категории граждан Абхазии, которые не получают российскую пенсию, а также для детей с инвалидностью, круглых сирот.

Гулария уточнил, что в начале 2020 года список граждан, получающих пенсии по 39 категориям, составлял до 43 тысяч человек. К концу года эта цифра возросла до 47 тысяч человек.

"Когда принимали бюджет на следующий год, вы видели, что запланировано увеличение зарплат некоторым категориям бюджетников. В связи с этим мы надеемся, что в наш фонд будет поступать больше средств, и мы сумеем исправно выплачивать людям пенсии", - сказал Гулария и добавил, что на сегодняшний день размер абхазской пенсии составляет 500 рублей. Гражданам, не получающим российскую пенсию по старости, фонд доплачивает к этой сумме две тысячи рублей.

Фонд соцстрахования

Общий объем доходов и расходов Фонда социального страхования на 2021 год составляет 114 миллионов 741 тысяча рублей. Это на один миллион 359 тысяч больше, чем годом ранее.

Председатель фонда Бакур Бебия поделился показателями уходящего года и деталями проделанной работы. Он отметил, что в 2020 году было заложено 10 миллионов 819 тысяч рублей на выплату гражданам по причине временной нетрудоспособности. С января по октябрь выплачено семь миллионов 907 тысяч рублей – почти 70 проентов от общей суммы. На выплаты по беременности и родам было предусмотрено 29 миллионов 812 тысяч рублей, к декабрю выдано около 80 процентов от этой суммы.

При рождении ребенка в семье работающих граждан в Абхазии единовременно выплачивается 13,5 тысяч рублей. На эту статью фонд в 2020 году заложил десять миллионов 833 тысячи рублей. За десять месяцев выплачено около девяти миллионов рублей.

"Также есть статья, предусматривающая единовременную выплату при рождении ребенка неработающих граждан в размере десяти тысяч 200 рублей. На эту статью было заложено порядка десяти миллионов 800 тысяч рублей. Почти вся эта сумма уже выдана. Есть ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет со дня рождения ребенка. На это был заложен 21 миллион 666 тысяч рублей, и мы уже выплатили около 19 миллионов рублей, - уточнил Бебия.

На погребение умерших граждан фонд соцстрахования выплачивает шесть тысяч рублей. За этой выплатой к ним обратилось 15 человек в 2020 году. Заложенную сумму в будущем году в размере 114 миллионов 741 тысяча рублей, по словам Бакура Бебия, будут распределять грамотно по всем статьям. В приоритете выплаты по материнству и уходу за детьми.

Бебия также обратил внимание на несоизмеримость отчислений в фонд соцстрахования с зарплат бюджетников и выплат самим фондом, к примеру, когда бюджетник уходит в декрет.

"Скажем, средняя заработная плата в стране десять тысяч рублей. С этих денег работающий человек в месяц платит в фонд около ста рублей, в год получается 1200 рублей. За 15-18 лет его работы в фонд соцстрахование перечисляется 11-12 тысяч рублей, а выплаты, например, по декрету составляет 85-90 тысяч рублей. Видите, какую нагрузку в этом плане несет государство и было бы хорошо, если на это обратили бы внимание", - считает Бебия.

В планах на 2021 год у фонда соцстрахования - повысить размер выплат по уходу за ребенком. Сейчас на эту статью предусмотрены ежемесячные выплаты в три тысячи рублей, и фонд рассчитывает увеличить эту сумму хотя бы до пяти тысяч рублей. Этот вопрос будет рассматриваться рабочей группой, и предложение представят на рассмотрение Парламента.

Фонд репатриации

Парламентарии приняли бюджет Фонда репатриации. Общий объем его доходов и расходов в 2021 году составят более 187 миллионов рублей. Это на 22 миллиона 897 тысяч рублей больше показателей 2020 года.

Руководитель фонда репатриации Энвер Чамагуа в беседе с ведущим радио Sputnik рассказал, что возглавляемая им организация, несмотря на пандемию, работает ежедневно, и карантин там не введен.

"Коллектив работает в полном объеме, никто из сотрудников, слава Богу, не болеет коронавирусом, и все выполняют свои обязанности. Проводят прием людей, заявлений, консультации, работа не останавливается", - отметил он.

К середине декабря 2020 года в рамках программы по развитию демографии выплаты от фонда репатриации за третьего и последующего ребенка в абхазской семье получили более 400 человек общей суммой в размере около 40 миллионов рублей. В текущем году на эти выплаты заложено 50 миллионов рублей. По словам Чамагуа, прием заявлений будет проводиться до 30 декабря.

Он также выразил надежду, что люди успеют обратиться в фонд до этой даты и оставшаяся сумма будет освоена. В 2021 году в бюджет страны также заложено 50 миллионов рублей на программу по развитию демографии. В случае, если все же эти деньги будут освоены не в полном объеме, то, по решению Кабмина и Парламента, они перейдут в бюджет следующего, что позволит оказать содействие еще большему количеству граждан.

Показатели по рождаемости в абхазских семьях, проживающих в районах Абхазии, примерно одинаковые, добавил Чамагуа. Среди общего списка немного выделяется Сухум, так как в столице республики проживает больше всего людей. Среди семей, получивших единовременные выплаты в размере ста тысяч рублей, как уточнил Чамагуа, есть репатрианты.

Напомним, что до 2020 года сбором средств для выплат за рождение третьего и последующего ребенка абхазским семьям занимался некоммерческий фонд "Азхара".

Фонд инвалидов войны

В 2021 году общий объем доходов и расходов Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии прогнозируется в сумме 141 миллион 559 тысяч рублей. Это на семь миллионов 286 тысяч рублей больше показателей 2020 года.

По словам зампредседателя фонда Эмзара Ашуа, за уходящий год организация оказала, в том числе, материально-социальную помощь 275 инвалидам войны в размере 8,5 миллионов рублей, на услуги стоматологических клиник, обслуживавших эту категорию граждан, направили 1,5 миллиона рублей. На лечение за пределами страны фонд выделил для 312 человек чуть больше трех миллионов 100 тысяч рублей. На санаторно-курортное лечение за счет средств фонда отправили 113 человек, и обошлось это почти в четыре миллиона рублей.

"Также на специальное оборудование и средства реабилитации было отпущено пять миллионов рублей. На медикаменты понадобилось около 36 миллионов рублей. Материальную помощь семьям инвалидов войны на погребение усопшего оказали 49 семьям в сумме двух миллионов 400 тысяч рублей", - назвал основные статьи расходов фонда Ашуа.

Утвержденного Парламентом на 2021 год объема бюджета фонда должно хватить на прогнозируемые расходы, сказал Ашуа и добавил, что все задолженности фонда уже погашены.

Рассмотрение заявлений и процедура их подачи со следующего года упростится и ускорится, подчеркнул зампредседателя фонда инвалидов войны. Это станет возможным благодаря тому, что в каждом районе страны начнут работать филиалы и появятся аптеки "Абхазфармации", где инвалиды войны будут получать медикаменты.

Фонд обязательного медицинского страхования

Общий объем доходов и расходов фонда обязательного медицинского страхования в 2021 году составляет 41 миллион 131 тысячу рублей, что на 90 тысяч меньше показателей 2020 года.

Председатель фонда Валентина Жиба с сожалением отметила, что 2020 год выдался сложным, и такого на ее памяти еще не было.

"У нас отчисления идут от хозяйственных организаций. В период закрытых границ поступления денежных средств от них было очень скудное. При этом мы не могли не обеспечивать больных онкологией. Нам приходилось договариваться с "Абхазфармацией", чтобы организация отпускала нам препараты в долг", - рассказала Жиба.

За первые четыре месяца после введения карантина Абхазии фонд задолжал "Абхазфармации" более восьми миллионов рублей. Руководство фонда было вынуждено обратиться в Правительство страны с просьбой оказать помощь. В итоге Минздраву страны разрешили брать в кредит нужные медикаменты в России, что позволило фонду выиграть два месяца в тяжелых условиях и обеспечить онкобольных препаратами.

"В промежутке этих двух месяцев с помощью налоговых служб нам удалось собрать задолженности перед нашим фондом и закрыть долги. После этого, конечно, мы снова вернулись к обеспечению этих программ фондом. Такие сложности были, но у нас получилось выйти из ситуации", - поделилась Жиба.

У фонда медстрахования самый маленький бюджет по сравнению со всеми остальными фондами, с сожалением отметила она и добавила, что среди наиболее крупных должников числится немало организаций, среди которых "Черноморэнерго", "Лесхоз", строительные компании, которые ссылаются на невозможность погашения долга, так как им еще не заплатила за проделанную работу.

До 30 миллионов рублей предусмотрено в 2021 году в помощь граждан Абхазии с онкологическими заболеваниями, уточнила Жиба.

Количество таких пациентов за последнее время увеличилось из числа тех, кто получал лечение за границей, но на учете в фонде не стоял.

По словам Жиба, граждан Абхазии с онкозаболеваниями, которые за свой счет приобретали медикаменты, очень мало, так как в период, когда фонд испытывал трудности, этим вопросом занимался Минздрав.

Валентина Жиба также поделилась своей мечтой о том, чтобы в скором времени в Абхазии появился свой медицинский страховой полис, и на сегодняшний день, уточнила она, название фонда не соответствует фактической его деятельности.

Размер отчислений в этот фонд сократился с трех процентов до одного в 2006 году. В связи с этим, по словам председателя фонда, постепенно пришлось урезать количество целевых программ с 16 до двух - по патологии беременности и поддержке больных онкологией.

Дорожный фонд

В дорожном фонде общий объем доходов и расходов прогнозируется в сумме 87 миллионов рублей. Это на пять миллионов рублей больше показателей 2020 года. Увеличения связаны с поступлениями по "Налогу на реализацию горюче-смазочных материалов".

По данным руководителя фонда Виталия Цвижба, на ремонт автодорог местного значения в 2020 году запланировано потратить по четыре миллиона рублей на каждый из семи районов страны. При этом он отметил, что в связи с проблемами, вызванными пандемией, наблюдается некоторое отставание по этому объему работ.

"В связи с пандемией, особенно в весенний и летний период, мы разослали главам районных администраций письма, которые по факту определяют какие именно дороги необходимо ремонтировать, где была определена сумма в размере двух миллионов рублей на ремонт дорог, так как на тот момент денежные поступления уменьшились", - рассказал Цвижба.

Он добавил, что ситуация с финансами улучшилась в августе после открытия границы с Россией, что позволило выполнить задачи в полном объеме.

Бюджет дорожного фонда формируется из налоговых отчислений от реализации горюче-смазочных материалов и налога на автотранспортные средства. По прогнозам Цвижба, запланированная в этом году сумму от этих видов налогов поступит в фонд и, возможно, даже немного больше.

"Общий объем поступлений в текущем году на ремонтно-восстановительные работы составляет 83 миллиона рублей. На сегодняшний день поступило около 78 миллионов рублей. Годовой объем будет выполнен в этом году. Нам надо наверстать финансирование дорог местного назначения. Что касается республиканских дорог, годовой план у нас 45 миллионов рублей и на сегодня мы провели работы на сумму 46 миллионов рублей", - поделился данными Цвижба.

Эти средства направлены на содержание, ремонт и обустройство дорог республиканского значения, в основном от Псоу до Ингура, а также дорог Очамчыра-Ткуарчал, от Республиканской трассы до Пицунды, 16 километров в Бзыбском ущелье, объездной дороги в Гагре. Почти 13 миллионов рублей были выделены на содержание и обустройство дорог республиканского значения в Сухуме.

Бюджет дорожного фонда в 2021 году составит 87 миллионов рублей, но, как отметил Цвижба, в нем не учтены переходящие суммы, которые не были освоены в уходящем году. Поэтому бюджет будет корректироваться в первом квартале следующего года.