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Бадра Гунба и Алексей Двинянин встретились с представителями русских общин в Абхазии

© Foto / Официальный сайт Президента Республики Абхазия
В Абхазии
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Вице-президент Абхазии и глава диппредставительства России поддержали идею проведения регулярных встреч с организациями, представляющими интерес этнических русских.

СУХУМ, 17 дек - Sputnik. Вице-президент Абхазии Бадра Гунба и Посол России в Абхазии Алексей Двинянин приняли участие в собрании активов Ассоциации правовой и социальной помощи соотечественникам и Конгресса русских общин соотечественников России в Абхазии.

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На встрече обсуждались вопросы, связанные с деятельностью организаций, направленных на обеспечение интересов этнических русских, проживающих в Абхазии, и их участие в социальной, культурной и политической жизни республики. Участники высказались о необходимости более тесного взаимодействия Ассоциации правовой и социальной помощи соотечественникам и Конгресса русских общин с руководством Абхазии и Посольством Российской Федерации.

Вице-президент Абхазии и глава диппредставительства России поддержали идею проведения регулярных встреч с организациями, представляющими интерес этнических русских.

По завершении собрания Бадра Гунба и Алексей Двинянин посетили фотовыставку, посвященную деятельности российского миротворческого контингента в Абхазии. Автор выставки, фотограф Владимир Попов руководит Ассоциацией правовой и социальной помощи соотечественников, а Конгресс русских общин возглавляет Геннадий Никитченко.

 


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