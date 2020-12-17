Проект о двойном: когда жителям Абхазии упростят выдачу российского гражданства

Соглашение о двойном гражданстве даст гражданам России, постоянно проживающим на территории Абхазии, пенсии и социальные дополнительные права и гарантии, которые сейчас действуют в российском государстве.

Обязательства российской стороны по внедрению упрощенной процедуры выдачи паспортов Российской Федерации для граждан Абхазии будут исполнены после того, как страны заключат соглашение о двойном гражданстве, сообщили Sputnik в МИД России. Как уточнили в министерстве, сроки подписания документа зависят от абхазских коллег.

Никита Чикунов, Sputnik

Пункт о разработке соглашения о двойном гражданстве есть в недавно принятой Программе формирования общего социального и экономического пространства России и Абхазии на основе гармонизации законодательств двух стран.

Документ должен урегулировать правовой статус лиц с двумя гражданствами "в области социального обеспечения, исполнения воинской обязанности и принадлежности детей", устранив существующие правовые коллизии, сообщили Sputnik в российском МИДе. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что с октября 2020 года на рассмотрении абхазской стороны находится обновленная редакция проекта соглашения о двойном гражданстве.

"Проблематика приобретения гражданства не является предметом рассматриваемого соглашения, - уточнили в российском МИДе. – Обязательства российской стороны по принятию мер, направленных на упрощение процедуры приобретения российского гражданства, предусмотренные статьей 13 российско-абхазского Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года, планируется реализовать после заключения соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства".

В июле 2020 года президент Абхазия Аслан Бжания выразил надежду, что "в течение полугода начнется упрощенная процедура предоставления российского гражданства гражданам Абхазии".

Двойное или второе

Понятия второго и двойного гражданства не тождественны – они обладают серьезными юридическими и правовыми отличиями.

Наличие двойного гражданства возможно при одном условии – между двумя странами должно быть подписано соответствующее соглашение. Такой договор у России пока есть лишь с Таджикистаном. Он обеспечивает права и социальные гарантии граждан в обеих странах.

Второе гражданство в ряде случаев, напротив, ограничивает возможности человека на родине. Например, в России люди со вторым гражданством не могут занимать высокие должности на государственной службе и входить в избирательные комиссии с правом решающего голоса.

Двойное гражданство, когда соответствующее соглашение будет принято, облегчит положение граждан Абхазии с российскими паспортами, уверен член адвокатской палаты Москвы, кандидат юридических наук Александр Зорин.

"Граждан мужского пола с российским паспортом могут призвать в армию дважды – сначала в Абхазии, а потом уже в России. Если этот вопрос будет урегулирован, то служба в армии в одной стране может признаваться в другой. Второй момент – уплата налогов. Ситуация здесь схожая. Третий момент, который я бы выделил, пенсионное обеспечение. Очень важно уточнить, какое государство ее будет выплачивать. Если со всем этим разобраться, то лицам со вторым гражданством станет гораздо легче жить", - сказал юрист.

Массовая выдача паспортов России жителям Абхазии началась в 2002 году после принятия поправок к закону о российском гражданстве, которые позволяли в кратчайший срок обменять советский паспорт на российский. По оценке посла России в республике Алексея Двинянина, на 2019 год российское гражданство есть у 80 процентов населения Абхазии. Если учитывать, что население страны в 2019 году составляло чуть больше 245 тысяч человек, то паспорта России имеют примерно 196 тысяч человек.

Практика упрощенной выдачи российских паспортов была прекращена после международного признания независимости Абхазии в 2008 году.