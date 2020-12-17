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Оперштаб сообщил о 98 новых случаях коронавируса и одной смерти с COVID-19

© Sputnik / Денис Абрамов
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1043)
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии выросло до 7602 . Выздоровели 5655 человек, 101 летальный случай.

СУХУМ, 17 дек - Sputnik. В Абхазии выявлено 98 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, один человек скончался, сообщает Оперштаб по коронавирусу. За прошедшие сутки тестирование провели у 421 человека.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Пациент 63 лет скончался в Гудаутском госпитале утром 17 декабря. Мужчина был доставлен в медучреждение 5 ноября с двусторонней полисегментарной пневмонией, позже ему был установлен диагноз "новая коронавирусная инфекция". Отмечается, что пациент получал все необходимое лечение, но спасти ему жизнь не удалось.

На данный момент в Гудаутском госпитале на стационарном лечении находятся 112 человек, у 98 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 28 человек, состояние здоровья 30 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

В мобильном многопрофильном госпитале проходят лечение 59 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 54 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии пять человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1043)

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